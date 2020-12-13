沈智慧反萊豬絕食逾30小時　張麗善親率雲林豬農到場聲援

▲張麗善率雲林豬農北上聲援沈智慧。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

為反對萊豬進口，國民黨前立委沈智慧12日起在立法院外發起絕食抗議，繼花蓮縣徐榛蔚縣長13日中午北上聲援，雲林縣長張麗善下午則率雲林當地豬農，一同聲援沈智慧。沈智慧絕食已超過30小時，體力明顯較上午虛弱許多，臉色也相當疲憊，她強調會繼續靜坐抗議，要求民進黨別拖延，實施萊豬進口記名表決。

張麗善表示，萊豬進口雲林將首當其衝，雲林縣養豬戶佔全國近30%、高達1200多戶，這次前來不只是聲援沈智慧，更是替台灣的豬農們請命。張麗善也提到，雲林縣政府為杜絕瘦肉精豬肉，推動豬肉產品履歷的制度，用區塊鏈技術達到精準溯源目的，她也呼籲民進黨懸崖勒馬，在立院投下萊豬的反對票。

另外，台中市長盧秀燕也派副市長令狐榮達到場慰問，沈智慧表示，感謝各縣市大家長的支持，她會繼續靜坐抗議，要求民進黨別拖延，實施萊豬進口記名表決，也將與民意一同喚起綠委們的良知，請他們反萊豬與民同行。沈智慧說，她要用絕食對那些不把台灣人民當一回事的萊豬立委們怒吼，「人民會記住你們，好膽麥走！」

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