蘇貞昌稱標萊豬恐遭貿易報復　馬英九：找一切理由討好美國人

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記者楊蕓／台北報導

明年1月1日起將開放萊豬進口，行政院長蘇貞昌12日表示，樂見進口商宣示不進口萊豬，但政府不能用法律設定貿易門檻，要求符合國際標準的肉品要有怎樣的標示，否則會遭他國貿易報復。對此，前總統馬英九13日受訪時批評，根本沒這回事，政府現在就是找一切理由討好美國人，以台灣人的健康作為代價，直呼「這是很可惡的，不可原諒。」

馬英九13日出席「2020 媽媽教我的詩頒獎典禮」，針對蘇貞昌指稱標示萊劑恐遭到國際貿易報復，馬英九表示「根本沒有這回事」，標示跟貿易沒有直接關係，這是一個安全措施，根本不會有這個問題。

馬英九批評，他們現在就是找一切理由討好美國人，以台灣人的健康作為代價，這是很可惡的，不可原諒。

▲前總統馬英九。（圖／記者楊蕓攝）

蘇貞昌13日上午受訪時重申貿易報復說，他表示，一直都為台灣最大利益作考量、為人民食品安全把關，因此，也參照科學證據和國際標準，有101個國家都進口含萊克多巴胺的豬肉，「他們怎麼做，我們也不會輸他們」。

蘇貞昌強調，台灣也不能立一個跟其他國家不一樣的門檻，這樣會引來貿易報復，而是會被認為是歧視，這樣也無法跟世界自由貿易往來，考慮都要方方面面周到，對台灣最有利、對人民最安全是政府唯二的原則。

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