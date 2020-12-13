沈智慧「反萊豬」絕食26小時　徐榛蔚北上送暖暖包、平安符打氣

▲前立委沈智慧絕食第二天，花蓮縣長徐榛蔚北上聲援。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

為反對萊豬進口，國民黨前立委沈智慧12日起在立法院外圍靜坐絕食抗議，花蓮縣長徐榛蔚13日中午特別北上聲援，一見到沈智慧便上前給予擁抱，還特別準備一束野薑花、暖暖包與北港媽祖首次到花蓮遶境的平安符，替沈智慧加油打氣。

徐榛蔚表示，很敬佩沈智慧的勇氣、毅力，各地方政府從八月就呼籲中央傾聽民意，明年一月一日即將到來，全國都非常焦慮，沈智慧用她的方式表達嚴正抗議，堅定反對萊豬進口，中央政府也應解釋為何過去堅定反對，現在卻贊成開放萊豬。

徐榛蔚強調，人民的身體健康無法用任何條件交換，萊克多巴胺會殘留體內恐影響到下一代、下下一代，「這是毀國滅種的政策」，她呼籲中央政府，解決源頭是最重要的，就是不要讓萊豬進口。

而絕食進入第26小時，沈智慧臉色明顯虛弱許多，與徐榛蔚受訪到一半時，還一度需要助理攙扶才能站穩。沈智慧說，自己的體力確實有點差一點，但她有一直補充水分，「我會繼續堅持，直到我昏倒送醫為止，如果立法院不做記名表決，我在醫院稍作休息恢復意識後，我會帶著點滴站到現場，力爭到底。」

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