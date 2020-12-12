沈智慧絕食反萊豬嗆「坐到昏倒送醫為止」　蘇貞昌：保重身體

▲沈智慧絕食反萊豬。（圖／翻攝沈智慧臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨前立委沈智慧抗議民進黨政府進口萊豬，12日起在立法院外圍靜坐絕食抗議，要求開放萊豬要記名表決負起責任，否則就要坐到昏倒送醫為止。對此，行政院長蘇貞昌表示，希望能理性討論，「請沈前立委保重身體」。

對於沈智慧激烈的做法，蘇貞昌表示，台灣是民主國家，有意見都可以自由表達，「還是希望經由理性討論、良好溝通，請沈前立委保重身體。」

沈智慧表示，美國總統拜登已經表達不再簽署任何關貿協定時，為何還要繼續開放萊豬？以「國際標準」來看，包括歐盟、俄羅斯和中國在內約160個「大多數」國家，都禁止或限制使用的萊劑，為何我們還需要開放全世界萊豬進口？呼籲蘇貞昌能出面說明為何開放。

沈智慧指出，世界最大的美國國際豬肉產品生產商，早就在2年前棄用萊劑，將萊劑從自己的生產中移除，也禁止合同農場使用，許多大廠也跟進。甚至連我們台灣的衛福部也一直強調台豬禁用萊克多巴胺以確保市場競爭力，證明萊克多巴胺就是美國藥廠與政府賺錢的騙局，只不過被全球大多數聰明人拆穿而已。

沈智慧認為，政府專制蠻橫到不把台灣人當一回事，連七成民意反彈、數萬人上街頭，都無法打醒政府，因此要用靜坐絕食，來讓政府正視，希望現在這個可以擋下萊豬的機會，不被執政黨悄悄帶過，連投票機會都沒有。