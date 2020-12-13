「退還被騙款項」詐團新招　2年輕女接來電慘失50萬

▲刑事局13日對詐騙集團重複騙取被害人手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局分析案例，發現近來詐騙集團會鎖定曾遭詐騙的被害人再度施行詐騙！今年12月，高雄市1名20歲戴姓女大學生在家中接到聲稱是網路偵查員女警及銀行客服來電，要求戴女先後匯2筆新臺幣10萬元的款項作為「驗證」之用，若確認無誤，就會將之前遭詐款項連同此筆驗證款項一併匯回。戴女於是不疑有他，按照歹徒指示操作，損失慘重。

▲刑事局13日對詐騙集團重複騙取被害人手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱案例分析發現，無獨有偶，高雄市另名22歲李姓女子，同時也接到類似假稱警方來電，因李女11月時透過網路購買手機遭詐騙2萬5,000元並完成報案，故接獲警方來電便信以為真。

該名警察向李女表示，查到其與哥哥遭詐騙款項，並告知李女後續由銀行人員聯絡退款事宜，李女便與假銀行人員聯絡，假行員告知李女1組「系統代號」與「密碼」，然實際上所謂的系統代號，根本為「銀行代碼」欄位，所謂的密碼，則是「轉帳金額」欄位。

過程中李女居然完全聽從指示輸入「系統代號」與「密碼」，竟是連續於ATM匯款4筆、網路銀行轉帳7筆。李女連續匯款多筆，事後才跟家人反映，被害人親哥向165反詐騙諮詢專線詢問，才發現李女遭詐金額高達43萬餘元。

刑事局指出：傳統「假檢警」詐騙手法，詐騙集團多鎖定獨居老人為目標、如今詐騙集團將毒手伸向年輕族群，並以退遭詐騙款項為由，對被害人實施2次詐騙，警方說：民眾若遭受詐騙損失，案件定經訴訟程序，遭騙金額不可能由警方片面透過電話通知退款，呼籲民眾切莫受騙上當。

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