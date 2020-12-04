苗栗男網路找錢途：投資比特幣「高獲利啦」　波麗士阻受詐

▲鍾男上網找尋比特幣平台，並前往銀行準備轉帳，眼尖行員發覺有異，便通知警察成功阻詐 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名鍾姓男子，日前自己在網路上找尋投資比特幣的平台，且用LINE接洽連繫，對方也向他謊稱可獲高額獲利，並要求鍾男匯款21000元至指定之帳戶，經警方查證該帳戶已列為警示帳戶，經員警和行員苦口婆心勸說下，鍾男終於打消這念頭，也成功阻詐。

頭份警方表示，3日上午10時40分接獲頭份地區銀行行員報案稱，有民眾疑似被詐騙，請求警方協助。頭份派出所警員羅偉倫、唐郁栩獲報後立即前往處理，到達現場後發現係鍾姓民眾於網路上自行找尋欲投資之比特幣平台並用Line APP接洽連繫，對方以可獲得高額報酬的話術及可在短期內獲得高利潤吸引鍾男，並要求匯款新台幣21000元至指定之帳戶，經警方查證該帳戶已列為警示帳戶。

員警及行員分析鍾男所述之情形給予說明了解，並讓鍾男知道其遇到的情形係為詐騙手法，鍾男始恍然大悟並驚覺自己差一點遭到詐騙，所幸在員警勸阻下停止匯款，鍾男亦非常感謝警方及銀行人員積極幫他保住積蓄。

頭份分局分局長何孟宗表示，近來虛擬貨幣作為噱頭來吸金的詐騙案件，有越來越多的趨勢，詐騙集團常透過網路以花言巧語讓被害人卸下心防，再以各種理由要求匯款，許多人匯出大筆款項後才知受騙，在此呼籲民眾若有接到任何可疑不明電話，應先冷靜求證，並可撥打165或110專線查證，以免落入詐騙陷阱。

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