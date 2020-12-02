「主任檢察官」來電...4貴婦遭詐3千萬　詐團買虛擬貨幣洗贓款

▲刑事局偵七大隊2日宣布破獲一起專騙北部貴婦的詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊2日宣布破獲一起橫行桃園新竹地區的跨境電話詐騙集團，逮捕18名集團成員；該集團涉嫌以假檢警電話，詐騙台北、桃園、新竹4名貴婦，得手超過3千萬新台幣；該集團分工細膩，透過車手領款，收水、轉交地下匯兌以購買虛擬貨幣泰達幣、境外防疫物資方式漂洗贓款，家住桃園市八德區的李姓貴婦誤信該集團假檢警電話，一個月內遭騙1千1百多萬。

▲刑事局偵七大隊2日宣布破獲一起專騙北部貴婦的詐騙集團，刑事局製作詐騙手法流程圖呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，李姓貴婦今年3月8日在家中接獲歹徒假冒板橋分局警員電話，警員聲稱她健保卡遭冒用涉刑案，請她到超商接收傳真公文，李女信義為真，接到監管帳戶公文後，短短一個月內匯款8次，並面交帳戶現金給車手，總計損失1124萬元。

警方調閱傳真公文資料，發現從大陸越洋傳來，刑事局透過大數據分析掌握同門號詐騙被害人還有家住新竹、台北地區的黃姓、蔡姓、李姓貴婦，4名女被害人均遭同一手法詐騙、損失金額從新台幣300多萬元到上千萬元。

刑事局發現，歹徒假冒台北地檢署主任檢察官林宗志及另名警官行騙，該集團透過兩名蕭姓、黃姓女車手出面取款，甚至幫被害人辦理約定帳戶轉帳，以便一次騙取大量匯款。

幕後操盤的陳姓主嫌（50歲、詐欺前科）則負責收款後操作地下匯兌，以購買泰達幣、或者操作贓款匯往香港購買額溫槍、口罩等防疫物資，刑事局獲報後與新竹市第二警分局成立專案小組，在今年6月、11月陸續行動收網逮捕陳姓主嫌及該集團18名成員，並查扣銀行存摺、支票、匯款申請書等犯罪證據，警方向法院引援詐欺新制申請扣押財產，但發現主嫌等人名下帳戶僅剩數十萬元犯罪所得，其餘詐騙所得均透過購買虛擬貨幣會轉往申設在大陸的平台錢包中。

警方訊後依違反加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌將18人分送新竹、台北地檢署複訊，陳嫌則因另涉詐欺案件遭桃園地檢署聲押獲准，警方呼籲假檢警手法已盛行多時，呼籲民眾查證，切莫提供銀行帳密以免造成財損。

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