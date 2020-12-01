洗錢新趨勢！贓款購虛擬幣換台幣　詐騙水房藏社區半年經手9千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊1日宣布破獲詐欺水房；黃姓主嫌（28歲）夥同友人在自家社區大樓開設水房操作地下匯兌洗錢，警方調查發現他們收受中、台詐電信詐騙集團贓款後，將贓款層層轉買比特幣、以太幣等虛擬貨幣，藉此收取手續費並幫犯罪團夥洗白贓款，警方估計該集團經營半年經手贓款超過新台幣9千萬元，在主嫌住家起獲現金1147萬元。

▲刑事局1日宣布台中一詐騙水房，逮捕黃姓主嫌等涉案3名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局1日宣布台中一詐騙水房，逮捕黃姓主嫌等涉案3名犯嫌並在保險箱內起獲上千萬元贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，今年中接獲線報，9月在台中破獲詐欺水房，警方深追查後發現幕後有犯罪集團配合洗錢，刑事局偵二大隊會同台中警烏日、和平、第六分局、新北市警永和分局共組專案小組報請台中地檢署指揮偵辦，警方蒐證齊備後，11月12日持搜索票拘票分赴台中、彰化等地拘捕涉虛擬貨幣洗錢案主嫌黃男及其共犯3人到案說明。

▲刑事局1日宣布台中一詐騙水房，逮捕黃姓主嫌等涉案3名犯嫌並在保險箱內起獲上千萬元贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：黃男與另名黃姓合夥人斥資成立詐欺水房，他們使用電腦、手機作提供大陸部分電信詐欺機房接收詐騙贓款，等對岸車手提領贓款後，再將贓款存入比特幣、泰達幣、以太幣交易平台錢包。

之後在透過人頭帳戶於虛擬幣交易所兌現為新台幣；部分贓款以場外交易方式，將詐欺贓款交付給電信詐欺機房，協助詐欺集團將不法所得匯轉台灣，並從中抽取6～9%的手續費，警方清算黃嫌主持水房半年經手贓款超過新台幣9千萬元、詐騙被害人則多是大陸民眾，警方仍在清查中。

專案小組當場在黃姓主嫌自家內查扣新台幣1147萬元、犯案手機8支、筆電3台、桌上型電腦1組、隨身碟3個等贓證物，警詢後依觸犯詐欺罪、組織犯罪防制條例移送台中地方檢察署偵辦。

【相關新聞】

►快訊／大馬歌手丘沁偉遭控偷拍性侵 北市婦幼隊火速逮人

►《槍王之王》真實版！台新銀理專沉迷賭期指 盜領3億戶頭僅剩30萬

►民眾檢舉丁怡銘發布假訊息 刑事局：與「惡假害」本質不同