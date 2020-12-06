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男大生玩BLUED約援交遭誘「買點數」　母親醫藥費被騙光

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▲歹徒透過援交、先搭訕後恐嚇方式詐騙取財，刑事局6日提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲歹徒透過援交、先搭訕後恐嚇方式詐騙取財，刑事局6日提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

桃園一名梁姓男大生(19歲)，日前加入BLUED同志交友APP後認識一名暱稱「阿浩」男子後，阿浩要求他加LINE。兩人相談甚歡，男學生提議見面，阿浩表示其實他在做援交，只要去超商購買價值新臺幣2,000元的「GASH」卡並拍照回傳帳密即可見面，大學生涉世未深，遭詐騙2萬2千元新台幣，連母親就醫的緊急儲蓄都被騙一空。

▲歹徒透過援交、先搭訕後恐嚇方式詐騙取財，刑事局6日提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）▲歹徒透過援交、先搭訕後恐嚇方式詐騙取財，刑事局6日提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲歹徒透過援交、先搭訕後恐嚇方式詐騙取財，刑事局6日提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，該名大學生可能因情慾蒙蔽理智，對方騙匯2千元遊戲點數得手後，更以「初次見面」保障雙方權益為由，要求梁男再加碼2萬元遊戲點數作保證金，告訴梁男「完事後會全額以現金退費」。

阿浩甚至教梁男，如果超商店員詢問，就說點數是要自己使用就好。阿浩後來改口「最近外面抓很嚴，如果真的要『援』可能需要再加2萬元風險金」，梁男表示自己還是學生，目前僅存積蓄是要給母親就醫使用，已無力負擔龐大費用，只想取消交易把錢領回。

阿浩竟說要再拿到1萬元遊戲點數才能取消交易，梁男無奈之下報警。被害人前後共購買6筆遊戲點數，遭詐2萬2千元。

另一名台中賴姓男子（21歲）在FB看到一外型亮麗的好友建議名單，雖然不認識對方，但因為該女頭像照片太吸睛，一時好奇就加入與其聊天。但兩周後一名自稱吳先生男子以FB私訊賴男，表示受該女委託處理賴男「性騷擾」案件，要求賴男若不給和解金，將直接對他提告。

賴男於是按吳男指示先以超商「店到店」方式寄出現金1萬3千元，待對方收到款項後，又陸續恐嚇賴男寄出更多金錢並交出手機，否則將對其家人不利，賴男心生畏懼只好報警處理，總計遭詐1萬3千元。

刑事警察局藉此呼籲，網路交友匿名性高，容易成為詐騙集團及歹徒犯罪工具，民眾勿在陌生人面前透露太多個資，遇有任何不合理狀況應盡速報警求除以免造成財損。

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