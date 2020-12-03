3賤招專詐PTT鄉民！代購哀鳳＋IKEA家具...優惠價吸60人削130萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊透過近期165反詐騙資諮詢平台資料庫分析，發現詐騙集團在PTT創設多組帳號佯稱「可代購IKEA家具、販售家樂福電子錢包、販售長榮航空飛行里程、哀鳳手機」等民眾搶購的熱銷品項，藉此詐騙PTT鄉民，等到被害人匯款後就失去聯繫，警方統計鄉民損失超過新台幣113萬元，被害人數高達60多人，偵九大隊追溯詐騙集團帳號11月23日在新北市逮捕涉案主嫌游姓男子及涉案共犯到案。

▲刑事局偵九大隊逮捕涉嫌詐騙PTT鄉民的游姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊逮捕涉嫌詐騙PTT鄉民的游姓主嫌並查扣作案手機。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局局偵九大隊接獲鄉民報案後，會同新北市警新莊、蘆洲、金山、土城分局共組專案小組展開調查，蒐證完成後拘提游姓男子（31歲）並逮捕其他5名共犯，查扣犯案用手機5支、人頭帳戶提款卡等相關證物，警詢後依違反詐欺罪嫌送新北地檢署偵辦，初步統計被害人數達60餘人，詐騙金額新臺幣113萬9千餘元。

▲刑事局偵九大隊逮捕涉嫌詐騙PTT鄉民的游姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查發現游嫌犯案手法相當細膩，從另名共犯女子以數千元到上萬元代價購入PTT帳號後、使用VPN掩飾自己上網IP、PO出「假優惠熱門商品」詐財、規避警方查緝，但遇到專責網路科技犯罪偵查的偵九大隊，仍被突破鎖定。

游嫌利用假帳號PO文，販售IKEA高檔家具、長榮航空里程及家樂福熱銷商品，並以市價約6、7折低價當幌子吸引民眾匯款購買，北部一對新婚夫妻比價後發現游男刊登販售IKEA家具是賣場價格的7折、誤判立即匯款被騙超過新台幣8萬元；刑事局呼籲被害人出面指認，以利後續司法追訴。

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