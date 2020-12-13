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2020桃園國際移民日表揚22個單位　打造新住民友善城市

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▲2020桃園國際移民日表揚22個單位。（圖／市府提供）

▲2020桃園國際移民日表揚新住民績優服務人員。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府12日於平鎮區新勢公園，舉辦「2020桃園市國際移民日」，表揚12位新住民傑出楷模、2位新住民績優服務人員、4間新住民友善企業、1個新住民友善社區、3間新住民友善學校，共計22個單位，以提倡移民人權與尊重多元文化的精神，打造桃園為新住民友善的幸福城市。▲2020桃園國際移民日表揚22個單位。（圖／市府提供）

▲鄭市長表示，桃園以提倡移民人權與尊重多元文化的精神，打造為新住民友善城市。（圖／市府提供）

鄭市長表示，榮獲新住民傑出楷模的阮清夢小姐，在大園區衛生所擔任越南語通譯，並於國中小推廣越南母語及文化，協助海外歸來的朋友適應在台生活，也保存母國文化；獲新住民友善企業的碩陽電機公司，派同鄉或仲介協助新住民員工適應工作環境，也定期舉辦活動，讓新住民能融入企業；獲新住民友善企業的桃園區大檜溪社區發展協會，提供新住民諮詢及電話關懷，並透過網絡資源分享，幫助更多新住民；獲新住民友善學校的大成國中，成立新住民語學生社團，藉由社團課程，讓學生熟悉越南日常用語，並認識越南的傳統文化。▲2020桃園國際移民日表揚22個單位。（圖／市府提供）

▲2020桃園國際移民日表揚12位新住民傑出楷模。（圖／市府提供）

鄭市長指出，桃園市為多元文化的城市，截至今年10月底止，桃園市的新住民人數達6萬2,885人，排名全國第4，外籍移工人數達11萬4,300人，高居全國第1。市府全方面推動新住民友善政策，除了在桃園火車站附近設置新住民文化會館，不定期舉辦活動、展覽外，也規劃於桃園市南區成立新住民培力中心，與既有的新住民學習中心相呼應，明（2021）年將於市府社會局增設新住民事務科，統籌辦理各項新住民業務，桃園的新移民政策走在最前面，讓新住民感受成為「自家人」的溫暖。

包括立委湯蕙禎、市議員楊家俍、劉曾玉春、市府參議陳建崧、教育局長林明裕、社會局長鄭貴華、勞動局長吳宏國、就服處長劉玉儀、平鎮區長鄭錦文、前立委彭紹瑾、桃園市新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭等均一同出席活動。

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