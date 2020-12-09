桃園第七屆青農培訓結業　鄭文燦：培訓採師徒制並補助生活津貼

▲桃園第七屆青農培訓結業，鄭文燦感謝培訓老師。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年從農輔導計畫第七屆結業典禮，9日於市府舉行。市長鄭文燦穿上和學員相同的T恤，頒贈結業証書給35位學員，祝賀他們順利完成4個月訓練課程以及農場實習任務，即將展開創業生涯，並指出第八屆青年從農輔導計畫即日起至明（2021）年1月29日開放報名，歡迎更多優秀青農夥伴結伴同行，提升桃園農業創新能力。

▲桃園第七屆青農培訓結業。（圖／市府提供）

鄭市長提到，考量農業需要經驗傳承並導入創新思維，桃園自升格後，積極推動青年從農輔導計畫，採師徒制方式，在4個月訓練期間，帶領有志投入農業領域的青年夥伴熟悉「農業基礎系列課程」、「農場實習」、「輔導農業經營及創業」等專業領域。

學員於培訓期間每月可獲得3萬元生活津貼，希望減輕他們的經濟壓力，此外，為鼓勵學員學成後應用所學投入創業，創業計畫審查通過者，市府也將補助每人最高20萬元的資材及設備購買費用。

鄭市長指出，桃園市青年從農輔導計畫開辦至今共培育237位優秀青農，有愈來愈多農二代也投入農業領域，為桃園農業發展注入更多活力。鄭市長說，桃園是北台農業創新重要基地，無論是稻米、茶葉、花卉、蔬果、雜糧、畜牧或休閒農業區經營等領域皆表現亮眼，在全國市場中極具競爭力，屬於小而強農業。他也期勉優秀青農夥伴未來能互相扶持、互相交流，市府將持續支持青農培育計畫，並協助青農加強產品開發及產品包裝設計等環節，希望提供消費者高品質、有特色的農產品。

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