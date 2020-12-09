桃園黑豬肉大賞　鄭文燦：推廣國產豬肉標章市府推三策略

▲鄭文燦指出，桃園推動「桃園市養豬產業升級發展三策略」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近期萊豬議題討論熱烈，桃園市政府與中央畜產會合作，9日於市府前廣場舉辦「2020桃園黑豬肉大賞」，推廣國產豬肉標章及桃園特色客家黑豬肉創意料理。中央畜產會董事長林聰賢指出，台灣豬育種及養殖，結合全自動智慧養殖技術，不僅品質優良，也成功提升產業競爭力，盼國人多支持國產豬，守護台灣在地味。

▲中央畜產會董事長林聰賢指出，台灣豬品質優良，盼國人守護台灣在地味。（圖／市府提供）

針對豬肉進口議題，市長鄭文燦則表示，國際貿易規則規定進口豬肉須標示進口產地，不強制標示食品添加物，在安全容許量下不受歧視待遇，政府會逐批查驗、加強檢驗，保障國人食品安全。

▲一起烹調客家小炒。（圖／市府提供）

鄭市長指出，養豬為台灣重要產業文化，豬肉更與生活密切相關，尤其是料理美食，如客家小炒、梅干扣肉、薑汁炒大腸等，豬肉使用比例相當高。其中黑毛豬占桃園豬肉產量超過7成以上，桃園與屏東同為黑毛豬主要產地，口感及品質皆比進口豬肉更優質，極具競爭力。

鄭市長表示，近期萊豬議題討論熱烈，但危機即是轉機，市府推動「桃園市養豬產業升級發展三策略」，第一、「市府支持不打折！豬農生產好安心！」，持續推動豬瘟疫苗全面補助、豬場防疫再加碼、豬隻死亡保險保費補助、畜牧場死廢畜禽集運免費等措施；第二、「轉型經費政府挺！十年免息可放心！」，農委會環保升級補助一半經費，市府補助10年利息，升級再加碼；第三、「產地標示加冷鏈！肉品安全有信心！」，桃園豬肉品採桃園豬及國產豬肉產地標示雙認證計畫，另外配合中央畜產會全國推動肉品冷鏈升級計畫，協助肉品市場及屠宰場冷鏈轉型，低溫配送肉品，以保障肉品新鮮度及品質。

鄭市長提及，桃園兼具豬肉產地、物流配送及消費地等多重身分，在肉品市場深具競爭性，因此鼓勵國產化消費，不僅保護豬肉文化也能創造產值。

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