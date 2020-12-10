2020靈鷲山水陸空大法會啟建　宗教聯合祈福心靈免疫

▲2020靈鷲山水陸空大法會，鄭文燦等各界人士出席。（圖／靈鷲山佛教教團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山第27屆水陸空大法會、9日晚間在桃園巨蛋啟建，為8天7夜的法筵勝會揭開序幕。今年靈鷲山法會以「信仰給力，心靈免疫」為主題，近200位跨宗教、桃園地區26間宮廟代表及市長鄭文燦等各界人士，集合宗教界力量，為世界、台灣、眾生祈福。

▲靈鷲山當家釋常存法師及出席人士，到祈福區富貴金佛前，集體捻香祈福。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

市長鄭文燦表示，第27屆靈鷲山水陸空大法會，在桃園已舉辦26年，心道法師跟桃園的感情、緣分很深，而這也是巨蛋整修完第一場大型法會，感謝靈鷲山將防疫做得非常周到，希望巨蛋未來將再用30年，心道法師再陪我們30年，為世界和平一起努力。

由於全球新冠肺炎（COVID-19）確診人數，截至12月初已超過6820萬例，心道法師說，「心和平，世界就和平；心安，地球才會平安。」當內心安定，遵從政府防疫政策，將能擺脫疫情威脅，持續獲得平安。

▲「宗教聯合祈福會」時，手持代表十大心靈妙方的心靈膠囊，呈現跨宗教教義的10種普世價值。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山當家釋常存法師表示，如同心道法師說的，「世界有災難，宗教更要成為人民的護身符。」疫情衝擊下，更顯宗教祈福的可貴，尤其是台灣疫情控制得很好，感恩桃園市府團隊全力以赴，能在年底舉辦大型宗教活動，是件幸福的事。

釋常存法師帶領出席人士到祈福區富貴金佛前，集體捻香祈福，祈願安定慌亂的內心，戰勝病毒威脅，回歸過去平靜的生活。晚間9點半灑淨儀式後，開啟水陸法會清淨無染的莊嚴神聖空間，正式為8天7夜的法會揭開序幕。

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