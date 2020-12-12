霾害南下「屏東天空一片霧茫茫」　地方啟動稽查工廠63家減汙

▲環保署預估15日上午以後霾害影響逐漸緩和。（圖／翻攝環保署空氣品質監測站）



記者許展溢／台北報導

環保署今（12日）指出，淩晨東北季風挾帶大陸霾害逐漸影響台灣空氣品質，依最新監測資料，最高小時細懸浮微粒（PM2.5）濃度出現在馬祖站，4時達78微克/立方公尺，北部地區多在25~40微克/立方公尺，空氣品質為普通等級。隨東北季風持續挾帶霾害南下，下午1點已影響到苗栗地區，午後逐漸影響中南部地區，目前屏東更是亮起對所有族群都不健康的紅色警示。

環署提醒，今中部以北地區空氣品質多在普通等級，中南部地區受地形因素限制及內陸擴散稍差，空氣品質多為橘色提醒等級，宜蘭、花東多為良好等級，離島地區為橘色提醒等級。預測明日白天空氣品質稍為緩和，不過14日東北季風再增強，另一波霾害可能再度影響台灣空氣品質，影響程度視降雨而有所變化，西半部及離島地區多為橘色提醒等級，其他為普通等級。預估15日上午以後霾害影響逐漸緩和，中部以北地區為良好到普通等級，下風處的南部地區擴散稍差，仍為普通到橘色提醒等級。

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▲屏東亮起對所有族群都不健康的紅色警示。（圖／翻攝環保署空氣品質監測站）



對此，環署表示，從昨日至今日下午1點，已協調協和、台中，麥寮及興達等電廠降載電量達16914.8萬度，換算硫氧化物減量41.4公噸，氮氧化物減量46.7公噸，懸浮微粒減量4.7公噸。高雄及屏東等地方政府已成立應變或指揮中心，各地方政府共已執行工廠稽查63家、巡察營建工地25處、餐飲業10家、露天燃燒4處、道路洗掃長度達359公里、汽機車攔檢695輛，以及執行28項宣導防護措施，減少粒狀汙染物的影響。

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。