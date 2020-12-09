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入冬最強冷空氣27°C→16°C！「大雨彈」再炸一周　急凍變天時程表

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲東北季風來襲，各地濕涼有雨 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員徐仲毅表示，受東北季風影響，南方雲系順著中高層西南風往台灣推進，因此台灣各地天氣濕涼，降雨最多落在基隆北海岸、大台北山區，目前持續針對北東4縣市發布「大雨特報」，未來一周北東仍濕涼，中南部則漸轉多雲，但山區仍有局部降雨。

氣象局預報，10日仍是東北風環境，迎風面的北部、東半部及恆春半島仍有斷續雨勢，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生機率，晚間9時35分北北基宜4縣市發布「大雨特報」，中南部則是山區偶有小範圍降雨、平地回到多雲偶見陽光的天氣。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲北北基宜持續大雨特報，未來一周仍濕涼有雨。

溫度方面，隨著冷空氣減弱，各地氣溫有不等幅度的回升，清晨各地低溫19至22度間，白天北台灣高溫約21至23度，中部及花東25、26度，南部可達27至29度，日夜溫差較大。

氣象局指出，11、12日（周五、六）台灣附近為東北風環境，但冷空氣稍減弱，氣溫有回升趨勢，尤其南部高溫可回升到30度左右，白天暖熱日夜溫差大，北台灣回溫則相當有限；降雨方面，僅北東、恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區持續有局部大雨發生機率。

預估13日起另一波東北季風增強，14至16日（下周一至三）各地天氣轉涼，因這波強度較強，接近大陸冷氣團的強度，屆時北台灣低溫僅15、16度，中南部及花東也只有17度，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低，且迎風面的北東、恆春半島持續有局部短暫雨，以基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較明顯且持續。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，受中層水氣移入影響全台都下雨，但雨量仍難以紓解水情，預估10日起水氣開始減弱，恢復迎風面降雨，冷空氣減弱緩慢回溫，雨勢持續到13日（周日），有另一波東北季風下來，這波比較強，氣溫下降明顯，最冷時間落在15至16日（下周二至三），接近大陸冷氣團等級。

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▼下波冷空氣入冬最強！最冷時間落在15至16日探15度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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