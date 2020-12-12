東北季風挾境外汙染物「西半部空氣髒爆」　連4天爆橘紅警示

▲環保署說明，東北季風挾帶境外汙染物影響台灣。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

根據最新氣象及空品預測資料顯示，今（12日）起東北風增強，環保署表示，可能挾帶境外空氣汙染物南下且持續影響台灣空氣品質至下週二（15日）才會好轉，為此與各地環保局已整備相關應變措施，並將針對轄內重點汙染源進行查察，以減輕這波境外汙染所帶來不良影響。

環保署說明，東北季風挾帶境外汙染物影響台灣，過去24小時大陸上海細懸浮微粒濃度約80~100微克/立方公尺，隨東北季風南下移入台灣，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，高屏近山區可能達紅色警示等級。

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▲環保署指出，明天北部空品可望稍好轉，但中南部地區位於下風處，擴散條件差。（圖／環保署提供）



明天受東北季風影響，環保署提醒，雖境外汙染物移入清況稍趨緩，北部空氣品質可望稍好轉，但中南部地區位於下風處，擴散條件差，汙染物濃度仍易上升。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

14日東北季風增強，強度接近大陸冷氣團等級，東北季風可能挾帶另外一波境外污染物移入台灣，並隨時間南下影響至中南部地區，其影響程度須視上游累積和降雨情形有所變化。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

▲環保署提醒，高屏近山區空品可能達紅色警示等級。（圖／記者呂佳賢攝）



環保署表示，已協調台中，麥寮及興達等燃煤電廠降載電量達9,608.8萬度，換算硫氧化物減量20.1公噸，氮氧化物減量24.9公噸，懸浮微粒減量2.6公噸。高雄及屏東等地方政府已成立應變中心，並執行工地、露天燃燒等逸散性汙染源巡查或防護宣導等多項措施，努力減少粒狀汙染物的影響。

環保署指出，今起除繼續要求台中、麥寮及興達等電廠減排降載降低排放量外，中央與地方環保單位也都已經完成人力裝備整備，各環保局將即時啟動露天燃燒與工地巡察、道路車輛攔檢、裸露地加強覆蓋、通報工廠減排降載或停止作業及多管道宣導防護等各項應變措施；環保署三區督察大隊於此期間也將待命出動，針對汙染源加強督察。

環保署強調，後續將依照空品預報情形即時應變，請公私場所都能依循法規妥善運作機械設備並減排或降載。另外也希望民眾能密切注意各主管機關的訊息通知，隨時掌握空品變化狀況，做好自身防護，共同度過這波較差的空品期間。