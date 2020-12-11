宜蘭「雨不停國」和反聖嬰有關？專家解惑：入秋以來雨「異常多」

▲宜蘭雨量異常多與反聖嬰現象有關。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風影響，北台灣近日都是陰雨綿綿，尤其基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區還有局部大雨。臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，今年入秋以來東北角、宜蘭的雨真的是「異常多」，10月至今蘇澳氣象站已經下了超過2400mm的雨，這與反聖嬰年關係密切，影響到冷高壓出海位置，導致台灣天氣變化多。

天氣風險Weather Risk表示，今年入秋以來東北角、宜蘭的雨真的是「異常多」，10月至今蘇澳氣象站已經下了超過2400mm的雨，新竹到嘉義一帶則都在50mm以下，冬半季台灣東西的天氣真的是截然不同。

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統計上「聖嬰現象」和「反聖嬰現象」對宜蘭在秋冬的降雨有很明顯的影響。出現「反聖嬰年」時，蘇澳雨量偏多的機率非常高，反之「聖嬰年」時雨量比較容易偏少。

▲北台灣又濕又冷。（圖／記者李毓康攝）

最極端的一年是1998年蘇澳站年雨量高達7205毫米，在10~12月就下了4760毫米，當年是明顯的反聖嬰年。

聖嬰和反聖嬰現象，對太平洋高壓、大陸冷高壓出海的位置，會有一些遙距的影響。一般來說當冷高壓偏北出海的時候，台灣附近的天氣變化較多，東北風挾帶的水氣也多，宜蘭、大台北一帶就容易下雨。