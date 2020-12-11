強冷空氣下周襲台！強度「逼近冷氣團」　北台灣探15°C溼冷一周

▲下周強冷空氣南下，北台灣溼冷一周。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風影響，全台各地天氣多涼冷，尤其北台灣更是陰雨綿綿。中央氣象局表示，下周一起至周三，將有一波強度接近大陸冷氣團的東北季風南下，屆時中部以北低溫下探15度、空曠地區13度，高溫也都不到20度，且北部、東半部、恆春半島都可能有局部短暫雨，預計下周二、三清晨最冷。

氣象局長鄭明典今日於臉書發文提醒，下周一至周四東北季風進一步增強，各地感受更涼，這波東北季風強度接近大陸冷氣團的強度。

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▲北台灣近日降雨不斷。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳建安表示，由於南邊水氣較少，因此周末兩天降雨會稍微緩和，氣溫也不會太低，中南部地區前兩天有雨，明後天轉回多雲到晴天氣型態，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有局部短暫降雨，桃園與台北平地則是有零星降雨，天氣變化也較大。

下周一起較強的東北季風南下，最冷的時間點將落在下周二、三的清晨，中部以北與東北部低溫約15到16度、南部與花東約18度、沿海空曠地區可能下探13度。高溫部分，北部約17到18度、中部約21到25度、南部約24到28度、東部約22到24度。另北部、東半部、恆春半島都可能有局部短暫雨。

陳建安指出，周四、五強冷空氣稍微減弱，各地氣溫有回升的趨勢，水氣也會稍微減少，但北部、東半部、恆春半島仍是多雲，偶爾會有雨，不過大部分時間是多雲到晴，降雨機率減低、空檔較多。