雨停了！周末回暖陽光露臉　強冷空氣「1天後襲台」急凍13°C

▲下周東北季風襲台，北台灣低溫下探13度。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

周末天氣轉好，氣象專家吳聖宇指出，持續影響台灣兩周的東北季風，在今明兩天稍微減弱，來自南海北部的水氣也減少，北、東降雨減緩，陽光露臉機會大增，北台灣高溫也將回升到23度，低溫則約18度。周日晚上下一波東北季風開始增強，下周一、二低溫最低下探13度。周末與下周天氣、溫度轉變較大。

吳聖宇於臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，周末東北季風減弱、水氣減少，陰雨多日的北部、東北部、東部降雨跟著減緩，雖然還有些局部下雨的機會，不過雨勢減小，也會有雨停的時候，雲層較少的話甚至會有陽光露臉的可能，越往南看到陽光的機會越大，中南部在周末期間都是多雲到晴的天氣。

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週末期間隨著天氣好轉，溫度也有回升的趨勢，尤其是北台灣白天的高溫，有機會回升到22-23度以上，陽光明顯的話還會更高一些，經過多日濕濕涼涼的溫度後，總算有機會比較溫暖一點，同樣越往南白天溫度越溫暖。

▲北台灣今日雨勢緩和，東半部仍有零星降雨。（圖／氣象局）

中部以及花蓮高溫可到24-26度，南部跟台東高溫有26-28度，但是一到夜晚清晨溫度仍然是偏涼的，北台灣低溫仍只有18-19度左右，中部及花蓮低溫19-20度，南部跟台東低溫20-21度，中南部日夜溫度變化較大。

吳聖宇表示，周日晚間下一波東北季風將逐漸增強，北部、東北部、東部在周日晚間再度轉為有短暫陣雨天氣，溫度也將開始下降轉冷，並且由北往南陸續降溫，這一波東北季風強度強，夾帶的冷空氣南下幅度大。

下周一、二北台灣空曠地區低溫有機會下探13-14度，中部低溫也可能降到15-16度，南部及花東低溫16-18度，威力已經接近大陸冷氣團等級，同時因為水氣增多，北部、東北部、東部又將出現較為持續性的降雨，天氣轉為濕冷，中南部及東南部則是雲量較多的天氣，周末跟下周初之間不論天氣或溫度的轉變都會非常大。