提無效票官司力拚翻盤！威斯康辛州確定受理「川普上訴」

▲美國總統川普在威州提出的無效票官司雖然遭到駁回，但他隨即提出上訴，最高法院確定受理。（圖／路透）



文／中央社威斯康辛州麥迪遜11日綜合外電報導

川普陣營在威斯康辛州提告，想訴請法官裁定22萬1000多張票無效以在這個戰場州翻盤，官司今天被駁後他旋即上訴，保守派掌控的威斯康辛州最高院同意週末審理。

美聯社報導，威州最高法院決定受理此案，預定明天聆聽論點，時機點就在選舉人團預定14日投票前48小時，非常不尋常。因為就在幾小時前，下級法院才駁回，表示沒有任何關於威州兩大郡選舉或後續重新計票違法情事。

川普陣營和盟友選後採遍地開花式的法律戰，但已在多個州遭遇連串挫敗，聯邦最高法院今天也剛駁回德州尋求大選翻盤的訴訟。

威州最高法院先前拒絕本案在未經下級法院審理前就直接承審。多數法官也曾公開質疑，川普要求判定這些選票無效是否適當。

但川普陣營現在有機會在威州最高法院提出論據。保守派法官在威州最高法院以4比3占多數。

川普陣營今天稍早在威州下級法院吞敗，法官希馬內克（Stephen Simanek）否定川普陣營對威州兩大郡選票提出異議的每個論點，表示選務管理正當，沒有川普指稱的違法情事，「最重要的是法院應盡一切努力確保選民意願至上」。

川普陣營隨即上訴，律師團要求判決結果在1月6日國會批准選舉人團投票結果之前出爐。

拜登在威州只多贏川普約2萬1000票，差距僅0.6%，讓川普陣營得以要求在兩大郡密爾瓦基郡（Milwaukee County）和戴恩郡（Dane County）重新計票。川普陣營沒有在他贏得的郡內提出任何異議。

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