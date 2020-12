快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！　首批290萬劑下周開始配送

▲美國食品藥物管理局(FDA)11日批准輝瑞疫苗緊急使用。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

《紐約時報》最新消息指出,美國食品藥物管理局(FDA)11日批准輝瑞疫苗緊急使用,第一批共290萬劑疫苗將從21日開始運送,預估明年3月之前能提供1億劑。美國也成為繼英國、巴林、加拿大、沙烏地阿拉伯與墨西哥後,全球第6個批准使用輝瑞疫苗的國家。

BREAKING: It happened! FDA authorizes Pfizer's vaccine, per two sources familiar, clearing the way for millions to get it soon. by @katie_thomas @SharonLNYT @noahweiland https://t.co/fuWdE7myk8