快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！　首批290萬劑下周開始配送

▲美國食品藥物管理局（FDA）11日批准輝瑞疫苗緊急使用。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

《紐約時報》最新消息指出，美國食品藥物管理局（FDA）11日批准輝瑞疫苗緊急使用，第一批共290萬劑疫苗將從21日開始運送，預估明年3月之前能提供1億劑。美國也成為繼英國、巴林、加拿大、沙烏地阿拉伯與墨西哥後，全球第6個批准使用輝瑞疫苗的國家。

BREAKING: It happened! FDA authorizes Pfizer's vaccine, per two sources familiar, clearing the way for millions to get it soon. by @katie_thomas @SharonLNYT @noahweiland https://t.co/fuWdE7myk8 — Virginia Hughes (@virginiahughes) December 12, 2020

《紐約時報》獲得兩名匿名人士消息指出，FDA已經批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國合作夥伴「BioNTech」共同研發的疫苗緊急使用。據了解，首批290萬劑疫苗將提供給醫護人員與養老院居民優先施打。

根據各州提出的名單，人口眾多的佛羅里達州傑克遜維爾市（Jacksonville）、坦帕市（Tampa）、邁阿密市（Miami）、奧蘭多市（Orlando）和好萊塢市（Hollywood）也在首批優先名單中。

美國成為繼英國、巴林、加拿大與墨西哥後，全球第5個批准使用輝瑞疫苗的國家；輝瑞也和美國政府達成協議，在明年3月之前能提供1億劑疫苗，讓民眾免費施打。