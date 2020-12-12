打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人有不良反應...FDA堅稱：沒問題

Four Pfizer vaccine volunteers develop Bell's palsy...



Bell's palsy is a condition that causes a weakness or paralysis of the muscles in the face...



The condition causes one side of your face to droop or become stiff.https://t.co/aAaeEWUudH pic.twitter.com/SIGWx4WONH — Spiro (@o_rips) December 10, 2020

記者王佩翊／編譯

美國食品藥物管理局（FDA）稍早批准緊急授權使用美國藥廠輝瑞與德國生技公司「BioNTech」共同研發的新冠疫苗，首批疫苗將會釋出290萬劑優先提供醫護人員與養老院居民施打。然而《每日郵報》卻報導，在美國2萬1720名施打疫苗的受試者中，有4人出現貝爾氏麻痺症（Bell's palsy，顏面神經麻痺的一種），但在施打安慰劑的2萬1728人對照組中卻沒有出現類似情況。

根據《每日郵報》報導，美國日前募集了4萬多人進行新冠疫苗的臨床試驗，其中施打新冠疫苗與安慰劑的受試者分別有2萬1720人、2萬1728人。然而在該項試驗中，有4名施打新冠疫苗的自願受試者出現貝爾氏麻痺症，也就是原因不明的顏面神經失調，造成患者單側臉部的肌肉無法正常運作。

For this asking if this is real...



Here is a screenshot from the FDA. Gov review



Stay tuned for my upcoming report pic.twitter.com/ihY19eqqlI — Spiro (@o_rips) December 10, 2020

由於安慰劑對照組並未出現相關案例，因此也引發疑慮，不過FDA則稱，雖然這4人都出現在疫苗對照組，但發病率並未高於大眾預期的發病率。也就是說，這4人只是「剛好」都在疫苗組而已。據悉，其中一名受試者在接種疫苗的3天內出現貝爾氏麻痺症的症狀，但3天後便恢復正常；另一名患者是在接種疫苗的9天後出現症狀，其餘2人則分別在37天與48天後出現症狀，不過3人都在3週內恢復正常。

美國每年約有4萬人罹患貝爾氏麻痺症，英國每年則有1.3萬至2萬人罹患該病。根據英國國家醫療服務體系（NHS）表示，貝爾氏麻痺症通常9個月內就會自行消失。

英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）則澄清，這款疫苗的安全性與其他類型的疫苗相似，正因為疫苗達到預期的安全性、質量以及有效性的標準，英國政府才會批准使用疫苗。

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