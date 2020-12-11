全國議會軟網賽圓滿閉幕　台南市議會再創大滿貫佳績

▲台南市議會主辦的2020年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽圓滿閉幕，今年主辦單位台南市議會為最大贏家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由台南市議會主辦的2020年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，11日下午圓滿閉幕，今年主辦單位台南市議會為最大贏家，不僅奪得隊史第16座機關團體賽冠軍獎盃，還包辦了各個項目的冠軍，連同總冠軍獎盃在內，共贏回10座冠軍獎盃，再創大滿貫佳績。

郭信良議長表示，台南市運動風氣盛行，議員同仁們不僅問政時很關注體育選手培育及各種賽事的舉辦，對於自身的健康及運動也不疏忽，所以歷來在全國地方議會軟網賽都能打出好成績。

郭信良議長指出，對南市議會軟網代表隊來說，今年特別有壓力，其一是因為在家鄉比賽，大家不想在鄉親面前漏氣。另外是因為去年市議會囊括各組冠軍，創下大滿貫的成績，今年要維持去年不敗戰績，實在不容易。他很感謝市民鄉親的鼓勵，所以才能再創大滿貫佳績，這份榮耀要呈獻給所有市民。

郭信良議長強調，今年能蟬連總冠軍固然很令人高興，但明年的軟網比賽預計3月就要移師到新北市舉辦，各個縣市議會已經約定好屆時再相聚切瑳球技，也因此南市議會的選手們沒有自豪的時間，要繼續練習，為明年的比賽做好準備。

台南市議會此次軟網賽成績如下：1、議長或副議長與議員混雙組冠軍：郭信良議長、陳怡珍議員。2、議員與幕僚長或副幕僚長混雙組冠軍：周麗津議員、汪啟瑞秘書長。3、議員團體組冠軍。4、女議員組：冠軍陳怡珍、周麗津議員；季軍林易瑩、李中岑議員。5、男議員組冠軍：郭信良議長、李啟維議員。6、議員單打賽冠軍：李啟維。7、員工團體組冠軍。8、男員工組冠軍：梁鎮杰、陳柏凱。

9、女員工組：冠軍柯惠芬、郭千綺；優勝趙黛慈、吳佩芬。10、機關團體賽冠軍。

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