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兩波境外污染影響空品！　台南啟動緊急應變嚴陣以待

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▲環保署空氣品質預告12月12、14日有兩波境外空氣污染，台南市環保局將啟動稽巡查作業，加強工地稽查及柴油車目視判煙等作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲環保署空氣品質預告12月12、14日有兩波境外空氣污染，台南市環保局將啟動稽巡查作業，加強工地稽查及柴油車目視判煙等作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保署空氣品質預告12月12、14日有兩波境外空氣污染，台南市環保局提前於11日下午4時啟動應變措施，通知60家排放量較大的工廠、21處工業區提升空污防制設備效率，65處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施，環保局也將啟動稽巡查作業，加強工地稽查及柴油車目視判煙等作業。

▲環保署空氣品質預告12月12、14日有兩波境外空氣污染，台南市環保局將啟動稽巡查作業，加強工地稽查及柴油車目視判煙等作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，深夜至隔天上午，因大氣條件最容易使污染物「聚集在地表」，是一天當中空氣品質較差時段，在此期間，請盡量避免從事戶外劇烈運動，外出最好配戴口罩。南台灣因地理等因素，秋冬空氣品質較不理想，為減緩空品不良，環保局在秋冬時期，查核及檢測能量都格外重視與持續加強。

▲環保署空氣品質預告12月12、14日有兩波境外空氣污染，台南市環保局將啟動稽巡查作業，加強工地稽查及柴油車目視判煙等作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在工廠查核頻率及數量上，2020年10~11月設備元件抽測為去年同期8倍、2020年1-11月較去年增加2.4倍。排放管道秋冬檢測為夏季的1.6倍。秋冬季節每月洗街6200公里較夏季4500公里提升37.8％洗街量能。

▲環保署空氣品質預告12月12、14日有兩波境外空氣污染，台南市環保局將啟動稽巡查作業，加強工地稽查及柴油車目視判煙等作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，也根據不同污染物，如PM2.5或臭氧好發時間安排人員進廠查核或檢測作業，今年投入在秋冬人力查核與運用科學儀器檢測的量能是平時管制的2倍。統計2020年10~11月共削減粒狀物(TSP) 20,743公斤、氮氧化物(NOx) 618公斤、硫氧化物(SOx) 1,032公斤、揮發性有機物(VOCs) 270公斤。環保署監測資料顯示，1~11月台南市空品不良(AQI>100) 比例16％，較2019年減少8.7％，改善率六都第一。

環保局長謝世傑說，環保署資估計16日之後，北風逐漸增強，帶動污染物擴散，空氣才會逐漸好轉，為維護空氣品質，環保局提前啟動應變措施，請廠商等多加配合，這段期間環保局也將持續應變並隨時監控空品狀況。


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