　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

及時救援尋短者挽救生命　黃偉哲表揚有功員警

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲，親自頒獎表揚16位及時救援民眾生命的有功員警。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，親自頒獎表揚16位及時救援民眾生命的有功員警。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府衛生局11日下午2時在台南市永華市政中心舉辦「心理衛生中心期末會議」，市長黃偉哲親自頒獎表揚16位及時救援民眾生命的有功員警。

台灣隨著時代變遷，家庭規模愈來愈小，加上少子化、工作壓力太大與人口老化問題嚴峻，使得家庭支持功能日漸式微。影響所及，近年社會上時而發生糾紛、家庭關係疏離與功能失調、兒童及少年虐待、藥酒毒癮、暴力等造成相關自殺事件，有些案例雖有相關體系服務在案，卻仍未發揮預警機制或支持家庭及個人的功能，以致無法及時遏止憾事發生。

行政院為強化社會安全於2018年2月26日核定「強化社會安全網計畫」(（2018至2020年），3年投入近70億元，從支持地方政府增設社福中心、充實服務人力、整合保護性服務，建構更完整綿密的家庭、社區支持網絡等方面，補綴社會安全體系的缺漏，期從根本控管消弭影響社會安全的各項風險因子。

市長黃偉哲表示，自從上任以來就非常重視市民身心健康及生命安全，希望藉由表揚及時救援企圖自殺者生命有功員警，來傳達所有市民尊重生命的重要性，進而珍愛生命，了解「身體髮膚受之父母，不敢毀傷，孝之始也」真諦。台南市警局長詹永茂表示，「救人一命，勝造七級浮屠」，是佛菩薩行為。

市警局受獎員警有：新營分局警員陳志明、白河分局警員劉宗興、麻豆分局警員黃宗賢、佳里分局警員董志軍、學甲分局警員陳春富、善化分局警員黃于凡、新化分局警員蔡宙宏、歸仁分局警員李豐益、玉井分局警員王富生、永康分局警員曾煜誠、第一分局警員許恭連、第二分局警員邱漢文、第三分局警員陳柏叡、第四分局警員顏歆、第五分局警員李瑞龍、第六分局巡佐蕭成國等16名。

警方再次提醒市民，如有發現周邊親友有下列表現：「曾經寫出或說出想自殺」、「談及死亡、離開及在不尋常情況下說再見」、「長期失業或久病厭世」、「精神狀況處於失控」、「長期無法產生悲傷的情緒或壓抑自己的情緒過久」等異常徵狀，請立即撥打110報案電話，市警局即刻展開救援服務，實現「溫暖照護，建構有愛台南，安全幸福，守護希望家園」願景。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

鹹蔬餅帆布袋可愛到爆，必收

ET快訊
快訊／高雄轎車追撞6車！女騎士遭壓車底搶救不治
Google導航「屍骨路」害受困！他零下50°C活活凍死成冰
蕭敬騰超狂副業「預約滿到明年」　他曝「這大咖」會來
女倒垃圾被夾斷3手指！撿回全碎接不回怒求國賠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國議會軟網賽圓滿閉幕　台南市議會再創大滿貫佳績

蘇治芬爭取水利署投入8900萬　疏通雲林海線6鄉鎮排水瓶頸

綠蠵龜命喪岸際　台南海巡發現後送查明死因

及時救援尋短者挽救生命　黃偉哲表揚有功員警

獅子會捐助設備修膳費　關懷據點廚房變身職人等級

行政執行署台南分署捐贈光宏康復之家　洗衣機2台及寢具一批

大鵬灣燈會場地　議員洪明江：現雜草叢生如「瞻仰遺容」

新冠疫情期間台南遊客數倍增　旅宿業新增家數衝六都第一

建設路網串聯八達通　打造台南經濟起飛幸福城市

母遺失Kitty行李袋　裝滿嬰兒用品很心急…拾獲民眾送警速歸還

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

全國議會軟網賽圓滿閉幕　台南市議會再創大滿貫佳績

蘇治芬爭取水利署投入8900萬　疏通雲林海線6鄉鎮排水瓶頸

綠蠵龜命喪岸際　台南海巡發現後送查明死因

及時救援尋短者挽救生命　黃偉哲表揚有功員警

獅子會捐助設備修膳費　關懷據點廚房變身職人等級

行政執行署台南分署捐贈光宏康復之家　洗衣機2台及寢具一批

大鵬灣燈會場地　議員洪明江：現雜草叢生如「瞻仰遺容」

新冠疫情期間台南遊客數倍增　旅宿業新增家數衝六都第一

建設路網串聯八達通　打造台南經濟起飛幸福城市

母遺失Kitty行李袋　裝滿嬰兒用品很心急…拾獲民眾送警速歸還

地震來襲「抱緊毛孩」可能讓牠更怕　保持鎮定才能安撫

全國議會軟網賽圓滿閉幕　台南市議會再創大滿貫佳績

中天關台最後倒數　簡至豪曝未來動向「至少年終拿到再說」

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持「剖肚取子」：孫子說不定還活著

日職／回台灣打球？　陳偉殷：不敢保證，不能說沒有

顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

蘇治芬爭取水利署投入8900萬　疏通雲林海線6鄉鎮排水瓶頸

失業給付請領截至9月已核付85億元　共37萬人請領

蘇震清控北檢滅證、登載不實文書　屏東鄉親北上聲援盼「停止絕食」

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

6.7地震狂搖！小北百貨遭殃　綠汁滿地

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

台南東區戶外停車棚火警

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

四草綠色隧道收服荷蘭歌手馬丁的心

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

基隆外木山巨石崩落　湖海路封閉搶修

白河警拂曉出擊取締大車

藏金閣檜木菜櫥及實木泡茶桌椅拍賣來搶購！

海釣船失去動力海巡艇解危

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

更多熱門

相關新聞

四草綠色隧道收服荷蘭歌手馬丁的心

四草綠色隧道收服荷蘭歌手馬丁的心

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)將在台南停留一個月，與台南市民一起揮別2020年，馬丁夫婦12月10日趁著行程空檔，到訪台南四草綠色隧道以及孔廟等在地知名景點，感到十分愉悅。

打造台南專屬彩虹地景

打造台南專屬彩虹地景

視察永隆橋改建工程

視察永隆橋改建工程

黃偉哲市長表揚10位優秀社區防暴人員

黃偉哲市長表揚10位優秀社區防暴人員

黃偉哲參觀香港「反送中」意象展　戴VR眼鏡體驗

黃偉哲參觀香港「反送中」意象展　戴VR眼鏡體驗

關鍵字：

救援尋短黃偉哲員警

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面