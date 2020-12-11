及時救援尋短者挽救生命　黃偉哲表揚有功員警

▲台南市長黃偉哲，親自頒獎表揚16位及時救援民眾生命的有功員警。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府衛生局11日下午2時在台南市永華市政中心舉辦「心理衛生中心期末會議」，市長黃偉哲親自頒獎表揚16位及時救援民眾生命的有功員警。



台灣隨著時代變遷，家庭規模愈來愈小，加上少子化、工作壓力太大與人口老化問題嚴峻，使得家庭支持功能日漸式微。影響所及，近年社會上時而發生糾紛、家庭關係疏離與功能失調、兒童及少年虐待、藥酒毒癮、暴力等造成相關自殺事件，有些案例雖有相關體系服務在案，卻仍未發揮預警機制或支持家庭及個人的功能，以致無法及時遏止憾事發生。

行政院為強化社會安全於2018年2月26日核定「強化社會安全網計畫」(（2018至2020年），3年投入近70億元，從支持地方政府增設社福中心、充實服務人力、整合保護性服務，建構更完整綿密的家庭、社區支持網絡等方面，補綴社會安全體系的缺漏，期從根本控管消弭影響社會安全的各項風險因子。

市長黃偉哲表示，自從上任以來就非常重視市民身心健康及生命安全，希望藉由表揚及時救援企圖自殺者生命有功員警，來傳達所有市民尊重生命的重要性，進而珍愛生命，了解「身體髮膚受之父母，不敢毀傷，孝之始也」真諦。台南市警局長詹永茂表示，「救人一命，勝造七級浮屠」，是佛菩薩行為。

市警局受獎員警有：新營分局警員陳志明、白河分局警員劉宗興、麻豆分局警員黃宗賢、佳里分局警員董志軍、學甲分局警員陳春富、善化分局警員黃于凡、新化分局警員蔡宙宏、歸仁分局警員李豐益、玉井分局警員王富生、永康分局警員曾煜誠、第一分局警員許恭連、第二分局警員邱漢文、第三分局警員陳柏叡、第四分局警員顏歆、第五分局警員李瑞龍、第六分局巡佐蕭成國等16名。

警方再次提醒市民，如有發現周邊親友有下列表現：「曾經寫出或說出想自殺」、「談及死亡、離開及在不尋常情況下說再見」、「長期失業或久病厭世」、「精神狀況處於失控」、「長期無法產生悲傷的情緒或壓抑自己的情緒過久」等異常徵狀，請立即撥打110報案電話，市警局即刻展開救援服務，實現「溫暖照護，建構有愛台南，安全幸福，守護希望家園」願景。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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