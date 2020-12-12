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跨年衝高雄爽享「三舞台音樂祭」！聰明搭「捷運輕軌」兩點收班暢行無阻

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▲▼高雄,港都,港灣,跨年,跨百光年,大港橋,輕軌,海洋流行音樂中心。（圖／高雄市政府新聞局提供）

▲夜晚的高雄港灣愈來愈耀眼華麗，也讓一年一度的跨年活動在今年首度移師此地，凝聚高雄人滿滿的期待。（圖／高雄市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

近年高雄歷經世貿中心、輕軌、港埠旅運中心、海洋流行音樂中心、大港橋等重要設施落成，逐一為高雄港灣各個碼頭注入一波波新活力，也讓這裡成為年輕人約會、活動、辦市集的主要景點之一。近期讓高雄人眾所期盼的，除了明年即將回歸的大港開唱，再來就是近期公布，即將移師至大港橋兩側、以華麗麗閃亮亮的「三舞台模式」熱情開唱的跨年晚會，預估將有多達21組超強卡司輪番上場，就連外地人都查好「捷運資訊」準備當天暢行無阻嗨到明年！

今年新落成的大港橋，造型宛如海面上的純白帆船，加上定時橋面會水平旋轉的「效果」，讓這裡平假日不分早晚都是滿滿拍照打卡的遊客，親身感受高雄限定的港都風情！看準此處串連的駁二、棧庫區以及即將開幕的海洋流行音樂中心，已然成為新興的高雄流行文化集散地，高雄市政府特別選在此處舉辦「跨百光年」跨年活動，從2020迎接2021橫跨下一個十年光景。今年活動更首創蓬萊、高流雙舞台設計，蓬萊舞台搭建於高雄港棧庫區3至10號碼頭，高流舞台則位於海洋流行音樂中心戶外舞台，要徹底嗨翻從不同方向前來一起狂歡的跨年民眾。除此之外，更新增第三座舞臺「海上舞台」，由全台最大的海事平台工作船宏禹一號化身而成，活動當天會以海陸空三向度設計，點亮高雄港灣。

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▲▼高雄,港都,港灣,跨年,跨百光年,大港橋,輕軌,海洋流行音樂中心。（圖／高雄市政府新聞局提供）

▲隨著港灣邊的重大設施一一落成，高雄港周邊也躍身為亞洲新灣區，除了港口貿易同時也成為在地流行文化集散地。

而為滿足不同市民的音樂品味，演唱嘉賓的規劃上也格外令人耳目一新，以創作音樂為主的高流舞台，預計將由同獲金曲、金音獎雙金肯定的「Tizzy Bac」樂團開場，負責擔綱倒數前壓軸的則是今年以原住民母語專輯狂拿各大獎項的阿爆（阿仍仍），以專輯《巷子內》橫掃金音獎的大贏家J.Sheon也將在倒數後熱唱，把2020港都的創新熱情延續至2021！舞台上接連還會有高雄在地硬派獨立搖滾樂團「謎路人」、曾入圍Freshmusic音樂雜誌的「最佳新人獎」與「年度十大專輯獎」的許含光、曾獲金音獎的老王樂隊、鄭宜農，以及滅火器吉他手鄭宇辰單飛不解散以個人專輯《EmptyORio》找來新團員的搭擋演出，都是不能錯過的表演亮點。

▲▼高雄,港都,港灣,跨年,跨百光年,大港橋,輕軌,海洋流行音樂中心。（圖／高雄市政府新聞局提供）

▲高流舞台表演陣容，以富含充沛的創作能量為跨年晚會的獨特亮點。

至於以流行音樂出發的蓬萊舞台，則邀請到綜藝天王胡瓜與浩角翔起以黃金陣容之姿默契主持，晚上7點開始將由搖滾樂團「八三夭」熱力開場，情歌王子Bii畢書盡、台灣首位登上韓國舞台Solo的女歌手GEmma 吳映潔都將連袂上陣。此外，來自高雄的台語小天王許富凱、在地嘻哈品牌影子計劃，囊括5座金曲與5座金音獎的謝銘祐及其所領軍的麵包車樂團，以及金曲超人氣樂團茄子蛋、金曲創作才子韋禮安等也不缺席。許久未參與台灣跨年盛事的Ella陳嘉樺也會在高雄獨家重磅壓軸演出，同樣代表高雄闖入金音、金曲的常客「滅火器樂團」也將在倒數後強勢登台，以一連串的經典歌曲嗨翻台下樂迷。

▲▼高雄,港都,港灣,跨年,跨百光年,大港橋,輕軌,海洋流行音樂中心。（圖／高雄市政府新聞局提供）

▲以綜藝天王胡瓜與浩角翔起領銜主持的蓬萊舞台，聚集高人氣藝人樂團嗨翻港都夜空。

把流行歌手與獨立樂團一網打盡的「跨百光年」，卡司陣容一公布，就讓網友爽翻直呼「太犯規了」、「根本音樂祭規格」、「絕對要朝聖一下啊」。含金量十足的歌手樂團，從2020最後一天接力熱唱至2021第一天，同場不同台的互尬較勁，要讓參與民眾成為全台最有耳福的愛樂人。

今年移師至港區的跨年晚會，市區以及鄰近縣市勢必湧進大量人潮，不想因為塞在半路上、找不到車位而與期待的藝人表演擦身而過，出門前多想幾秒，搭乘「大眾運輸」準沒錯！選擇搭乘捷運的民眾，可乘橘線至O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或搭乘沿途風景絕美的輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站或C13駁二蓬萊站，下車後沿著熱鬧街景、浪漫港畔，步行5～10分鐘左右就能抵達高流或蓬萊舞台，屆時想看準時間跑場，也只要從大港橋橫跨港灣兩邊即可，屆時將給參與民眾有別於傳統跨年的全新體驗。

▲▼高雄,港都,港灣,跨年,跨百光年,大港橋,輕軌,海洋流行音樂中心。（圖／高雄市政府提供）

▲前往「跨百光年」活動，建議搭乘捷運、輕軌，避免車潮前往會場。

2020最後一天，把機車汽車留在家，踏上捷運輕軌，以輕鬆愜意的腳步，悠哉迎接熱力四射的跨年活動。至於從外地前來的遊客，隔天連假一樣能搭乘捷運輕軌走遍高雄各地，行腳感受除了港都海洋文化、創意豐沛音樂能量之外，專屬於高雄的文創藝術能量。(高雄市政府新聞局廣告)

跨百光年活動官方網站 https://kaohsiung100.com

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