台北人喊支持！柯P宣布「北市跨年照辦」　鄉民挺：夜店都沒取消了

▲往年市府站跨年人潮。（圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

在眾多縣市改線上直播跨年晚會後，台北市長柯文哲稍早宣布「照常舉辦」，消息曝光引發眾人激烈討論，不少人認為即便停辦，群眾還是會改成聚集在室內，停辦室外的跨年活動成效不大，「不管辦不辦都支持，北市府會彙整所有資訊，現階段條件看起來要辦很ok。」

中央流行疫情指揮中心30日指出，我國出現首例「英國變種病毒」確診，總統府第一時間決定，元旦升旗典禮取消民眾進場觀禮，基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市也相繼宣布，跨年活動改為線上直播，不開放民眾入場。台北市長柯文哲31日上午則宣布，北市跨年照常舉辦，進入管制區的民眾必須遵守戴口罩、量體溫以及實聯制政策。

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▲柯文哲宣布台北跨年活動續辦。（圖／記者黃國霖攝）



消息被轉發到PTT討論，很多人認為病例都是境外移入，本土確診仍是掛0，既然可明確掌握感染源頭並確實隔離患者，疫情都還在掌控範圍內，只要做好防疫，照理來說跨年活動還是可以照常舉行，「賛成啊，不是沒本土病例嗎怕什麼」、「以台北市的資源，本來就該展現出管制疫情的能力」、「英國變種病毒不是都在隔離檢疫嗎」、「本來就是照SOP，中央也沒說取消，當然是照辦」、「本土0根本沒停辦的理由啊，就不知道一堆停辦的標準是啥？」

網友也認為，即便停辦跨年晚會，民眾還是會選擇到夜店、酒吧等室內場所狂歡，停辦對於防疫成效可能不大，「這才對嘛，你要禁止那夜店餐廳也一起禁止，台北這次觀光財」、「認真回，一堆跨年夜店都沒取消了，戶外的才在取消」、「該怕的破口是ktv、夜市那種好嗎？一堆人不戴口罩。」