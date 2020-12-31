跨年改直播！網批「直接取消」還能省錢　內行揭1關鍵：會花更多

▲許多縣市都將跨年晚會改為線上直播。圖為2019年台北最High新年城。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣在30日爆出首例英國變種病毒入侵，基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市都於昨（30日）晚宣布取消民眾入場，將跨年晚會改為線上直播；台北市長柯文哲稍早則宣布，北市跨年仍照常舉辦。消息傳出後，立刻引發熱議，還有網友好奇，「為何縣市跨年改線上，不乾脆直接取消？」

英國新冠肺炎變種病毒株移入台灣，原本已準備跨年活動、晚會或煙火的縣市，幾乎都已於昨日下午或晚間啟動緊急因應措施，其中，基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等地都決定改為線上直播。

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有網友就在PTT的Gossiping板上，以「為何縣市跨年改線上，不乾脆直接取消」為題丟出討論，他認為，如果跨年晚會不是去現場，而是透過直播的方式，還不如去參加其他藝人的演唱會熱鬧一下；與其線上直播，為何不乾脆取消晚會，至少還能省下一些公帑吧？

▲台北市跨年晚會照常舉辦。圖為2019年台北最High新年城。（圖／記者劉亮亨、張凱喨、姜國輝攝）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「我也覺得乾脆取消或全台合辦，把場地費、煙火錢省一省，這樣不是更好嗎」、「表演一樣有，只是沒現場觀眾」、「今年很多偶像團體和歌手都辦線上演唱會，早習慣了」、「已經花的就算了，但停辦總有一些錢可以省下來吧」、「現場工讀生和警察不用去，對他們而言應該也不錯」、「錢都必須要付啊！當然還是要唱起來」。

此外，也有網友解釋，「市府不會比較省，甚至還要付違約金」、「錢已經花了」、「設備都架好了吧」、「你是不是還沒出社會或是沒簽過合約啊」、「原來前一天停辦還可以省錢」、「取消很簡單，虧損要誰負責」、「都已發包了，錢也付了，怎麼取消」、「省啥？錢已經花了，舞台都搭了」。