悶壞了？12月特色酒吧求推薦！ 跟著雪莉炸彈一起Run Bar引爆2021

▲準備迎接2021年，除了看煙火秀，也可以來點不一樣的過法跨年續攤。（圖／記者林敬旻攝）

消費中心／台北報導

被疫情攪亂了生活秩序的這一年，終於要說再見了，在2020年逐步邁入尾聲的最後一個月，各種耶誕、新年派對活動紛紛出籠，不管走到哪，都能感受到濃濃的節慶歡樂氣氛，不過說到年底重頭戲，當然就是迎新年了！與家人朋友相聚在一起倒數，令人格外興奮，也對新的一年充滿期待，那麼你今年準備要到哪裡跨年了嗎？若是覺得到101、遊樂園看煙火人擠人、租民宿又少了一點熱鬧感，或是跨完年想不到要去哪的人，趕緊跟著威士忌第一把交椅Johnnie Walker，一路續攤迎接2021年！

無論你在北中南哪個地方，設想周到的Johnnie Walker早就安排了不少好去處，此次合作的20家酒吧，有空間寬敞舒適的餐酒館、風格清新簡約的小酒館、日式情調的威士忌會所、佈置溫暖像待在自家客廳一樣的小酒吧，每一間別具特色，不論一個人、一群人都能自在享受微醺之夜。

▲Johnnie Walker横跨北中南與20家酒吧合作，每一間都各具特色。（圖／業者提供，以下同）

小酌該怎麼喝，才更有氣氛，剛入門的威士忌新手、烈酒苦手或是女性朋友，不如跟著懂喝的內家點上一杯Johnnie Walker Black Sherry特調，以雪莉炸彈為基調的調酒，淺嚐一口，除了可以感受到蜜餞、烏梅、中式醃製櫻桃、堅果等醇厚的果乾煙燻味，以及帶有巧克力與咖啡的風味，入口香甜不膩，再搭配各酒吧創意調製，例如加入自製覆盆莓果泥、熱炒常見的花椒、來自嘉義的烏龍茶、煙燻紅茶，甚至是冬瓜糖、自製炭燒鐵觀音茶等，在舌尖上迸出不同層次韻味，讓人對於黑雪莉的風貌又有了更多的認識。

跨年來去喝一杯，20家酒吧整理如下：

R.O.A. Bar&Bistro

大安區基隆路二段140號

雪莉炸彈打針囉

A Light

信義區基隆路一段396號

雪莉炸彈烏托邦

當吧Pawn Bar

中山區長安東路一段45-2號

雪莉炸彈-帶你吃香喝辣

隱士The Hermit

大安區光復南路240巷51號

雪莉炸彈BLACK KRAKEN

Hush Taipei

大安區市民大道四段34號

雪莉炸彈Blood and sand

Puzzle（台中）

西屯區臺灣大道二段818號

雪莉炸彈貓王三明治

舟舟餐酒館

西區精誠一街4號

雪莉炸彈煙燻妝

鐵克諾餐酒館

西區忠明南路328號

雪莉炸彈以父之名

酣呷

南區西門路一段669號

雪莉炸彈香蕉炸彈

Bar Home

中西區中山路23巷1號

雪莉炸彈黑果園

食上主義

南區體育路21巷5-1號

雪莉炸彈金蘋梅

屋頂PUB

左營區凹子底立文路51號

雪莉炸彈．派

小島茶酒

新興區六合一路148號

雪莉炸彈曙光

WO Hotel（窩）

前金區七賢二路394號1樓

雪莉炸彈BUBBLE

威佬威士忌會所

宜蘭市女中路三段55號

雪莉炸彈老東西

Monster Music pub

桃園市大同路26號B1

雪莉炸彈慕龍雪

橋下2.0

竹北市嘉豐北路62號

雪莉炸彈森靈

酒號

彰化市成功路55號

雪莉炸彈希拉の莓

艾澤拉斯小酒館

斗六市內環路772號

雪莉炸彈你不知道的雲林

Casa BAR

嘉義市大雅路二段512號

雪莉炸彈Chiayi Sour

在酒吧迎新年也不用怕無聊，部分店家精心規劃跨年限定活動，例如當天有DJ表演、不定時間送黑雪莉特調shot無料放送、特調黑雪莉雞尾酒3款做跨年主題，越夜越high。此外，想朝聖張惠妹演唱會，更要到指定合作店家來杯12月限定「雪莉炸彈特調」，可獲得刮刮卡一張，大獎「aMEI UTOPIA EAST演唱會獨家VIP席手環」一人中獎、兩人同行，數量有限抽完為止；跟雪莉炸彈特調合照上傳IG或臉書打卡，hashtag#雪莉炸彈之夜 #一起RunBar 並設定為公開，則是可以現場獲得一杯雪莉炸彈迎賓酒，還有機會抽中Johnnie Walker品牌限量週邊小禮。喜歡威士忌、或是想來點特別的跨年玩法的人，今年就一起與Johnnie Walker歡慶2021年到來！

▲到指定合作店家點12月限定「雪莉炸彈特調」，有機會刮中張惠妹演唱會獨家VIP席手環。Johnnie Walker Black Sherry（圖／業者提供）

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【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】