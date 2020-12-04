　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

悶壞了？12月特色酒吧求推薦！ 跟著雪莉炸彈一起Run Bar引爆2021

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▼▲台北市狂放電跨年晚會，101煙火秀。（圖／記者林敬旻攝）

▲準備迎接2021年，除了看煙火秀，也可以來點不一樣的過法跨年續攤。（圖／記者林敬旻攝）

消費中心／台北報導

被疫情攪亂了生活秩序的這一年，終於要說再見了，在2020年逐步邁入尾聲的最後一個月，各種耶誕、新年派對活動紛紛出籠，不管走到哪，都能感受到濃濃的節慶歡樂氣氛，不過說到年底重頭戲，當然就是迎新年了！與家人朋友相聚在一起倒數，令人格外興奮，也對新的一年充滿期待，那麼你今年準備要到哪裡跨年了嗎？若是覺得到101、遊樂園看煙火人擠人、租民宿又少了一點熱鬧感，或是跨完年想不到要去哪的人，趕緊跟著威士忌第一把交椅Johnnie Walker，一路續攤迎接2021年！

無論你在北中南哪個地方，設想周到的Johnnie Walker早就安排了不少好去處，此次合作的20家酒吧，有空間寬敞舒適的餐酒館、風格清新簡約的小酒館、日式情調的威士忌會所、佈置溫暖像待在自家客廳一樣的小酒吧，每一間別具特色，不論一個人、一群人都能自在享受微醺之夜。

Johnnie Walker 。（圖／Johnnie Walker）

Johnnie Walker 。（圖／Johnnie Walker）

▲Johnnie Walker横跨北中南與20家酒吧合作，每一間都各具特色。（圖／業者提供，以下同）

小酌該怎麼喝，才更有氣氛，剛入門的威士忌新手、烈酒苦手或是女性朋友，不如跟著懂喝的內家點上一杯Johnnie Walker Black Sherry特調，以雪莉炸彈為基調的調酒，淺嚐一口，除了可以感受到蜜餞、烏梅、中式醃製櫻桃、堅果等醇厚的果乾煙燻味，以及帶有巧克力與咖啡的風味，入口香甜不膩，再搭配各酒吧創意調製，例如加入自製覆盆莓果泥、熱炒常見的花椒、來自嘉義的烏龍茶、煙燻紅茶，甚至是冬瓜糖、自製炭燒鐵觀音茶等，在舌尖上迸出不同層次韻味，讓人對於黑雪莉的風貌又有了更多的認識。

跨年來去喝一杯，20家酒吧整理如下：

R.O.A. Bar&Bistro
大安區基隆路二段140號
雪莉炸彈打針囉

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

A Light
信義區基隆路一段396號
雪莉炸彈烏托邦

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

當吧Pawn Bar
中山區長安東路一段45-2號
雪莉炸彈-帶你吃香喝辣

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

隱士The Hermit
大安區光復南路240巷51號
雪莉炸彈BLACK KRAKEN

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

Hush Taipei
大安區市民大道四段34號
雪莉炸彈Blood and sand

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

Puzzle（台中）
西屯區臺灣大道二段818號
雪莉炸彈貓王三明治

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

舟舟餐酒館
西區精誠一街4號
雪莉炸彈煙燻妝

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

鐵克諾餐酒館
西區忠明南路328號
雪莉炸彈以父之名

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

酣呷
南區西門路一段669號
雪莉炸彈香蕉炸彈

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

Bar Home
中西區中山路23巷1號
雪莉炸彈黑果園

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

食上主義
南區體育路21巷5-1號
雪莉炸彈金蘋梅

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

屋頂PUB
左營區凹子底立文路51號
雪莉炸彈．派

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

小島茶酒
新興區六合一路148號
雪莉炸彈曙光

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

WO Hotel（窩）
前金區七賢二路394號1樓
雪莉炸彈BUBBLE

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

威佬威士忌會所
宜蘭市女中路三段55號
雪莉炸彈老東西

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

Monster Music pub
桃園市大同路26號B1
雪莉炸彈慕龍雪

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

橋下2.0
竹北市嘉豐北路62號
雪莉炸彈森靈

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

酒號
彰化市成功路55號
雪莉炸彈希拉の莓

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

艾澤拉斯小酒館
斗六市內環路772號
雪莉炸彈你不知道的雲林

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

Casa BAR
嘉義市大雅路二段512號
雪莉炸彈Chiayi Sour

ohnnie Walker 。（圖／ohnnie Walker）

在酒吧迎新年也不用怕無聊，部分店家精心規劃跨年限定活動，例如當天有DJ表演、不定時間送黑雪莉特調shot無料放送、特調黑雪莉雞尾酒3款做跨年主題，越夜越high。此外，想朝聖張惠妹演唱會，更要到指定合作店家來杯12月限定「雪莉炸彈特調」，可獲得刮刮卡一張，大獎「aMEI UTOPIA EAST演唱會獨家VIP席手環」一人中獎、兩人同行，數量有限抽完為止；跟雪莉炸彈特調合照上傳IG或臉書打卡，hashtag#雪莉炸彈之夜 #一起RunBar 並設定為公開，則是可以現場獲得一杯雪莉炸彈迎賓酒，還有機會抽中Johnnie Walker品牌限量週邊小禮。喜歡威士忌、或是想來點特別的跨年玩法的人，今年就一起與Johnnie Walker歡慶2021年到來！

Johnnie Walker Black Sherry（圖／業者提供）

▲到指定合作店家點12月限定「雪莉炸彈特調」，有機會刮中張惠妹演唱會獨家VIP席手環。Johnnie Walker Black Sherry（圖／業者提供）

#JohnnieWalker

#甜順FUN玩雪莉炸彈

#雪莉炸彈之夜

#一起RunBar

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】

ET快訊
母排尿問題送醫「急救5天亡」　兒調監視器心碎了
生小孩用力7hrs！她「子宮軟掉」爆血　夫拒手術：還要生
台鐵「往宜花東中斷」　恢復單線雙向通車時間點曝
火辣長腿正妹「公廁援交1次2千」　警看身分證嚇傻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

悶壞了？12月特色酒吧求推薦！ 跟著雪莉炸彈一起Run Bar引爆2021

後疫情時代　長春藤攜手醫界布局預防醫學

韓國爆紅「香蒜餅乾」改版了！蒜味奶油加倍超濃厚 全聯買得到

星星果油什麼味道？網友逛賣場嚐鮮後狂推　釣出同好：口感爽滑直接喝

彰化好物購強勢上架！縣府率產業跨電商平台　5大主題吸睛擴商機

疫情影響書市　網路書店歸納2020年7大閱讀關鍵趨勢

義大Outlet Mall 10週年慶！週週抽5星級飯店親子主題房一泊二食住宿券！

口罩控注意！屈臣氏12/5開賣「動物紋」醫療口罩，5片售價69元

解鎖洋菇、波特貝勒菇好吃秘密！　全靠優良水質與「頂級菇床」

近年必讀書單TOP 1　攻下年度閱讀暢銷榜、百大電子書榜2大冠軍

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

悶壞了？12月特色酒吧求推薦！ 跟著雪莉炸彈一起Run Bar引爆2021

後疫情時代　長春藤攜手醫界布局預防醫學

韓國爆紅「香蒜餅乾」改版了！蒜味奶油加倍超濃厚 全聯買得到

星星果油什麼味道？網友逛賣場嚐鮮後狂推　釣出同好：口感爽滑直接喝

彰化好物購強勢上架！縣府率產業跨電商平台　5大主題吸睛擴商機

疫情影響書市　網路書店歸納2020年7大閱讀關鍵趨勢

義大Outlet Mall 10週年慶！週週抽5星級飯店親子主題房一泊二食住宿券！

口罩控注意！屈臣氏12/5開賣「動物紋」醫療口罩，5片售價69元

解鎖洋菇、波特貝勒菇好吃秘密！　全靠優良水質與「頂級菇床」

近年必讀書單TOP 1　攻下年度閱讀暢銷榜、百大電子書榜2大冠軍

放話考進延世大…結果「睡過頭錯過學測」！李英智diss自己：真是傳奇

慧眼看天下／川普抱怨是真的？ 美選期間受媒體打壓

米其林港點+跨菜系中式料理　麗寶Outlet再引進3家人氣美食餐廳

SM同時五歌手回歸「自家人搶資源」　家族飯搖頭：一定得有人犧牲

金門某國小童被掐脖霸凌！家長想轉班遭拒　金門教育處挺師回應了

影／雞排妹穩賺20% ↑關鍵！專家：她「死守1原則」散戶全忽略

林予晞空姐制服正翻！　閨蜜八卦直球問「一夜情」

車銀優99%神還原二次元大帥哥　文佳煐鉛筆腿比漫畫裡還厲害

台企銀張綱維壞帳　11月轉銷17多億元

徐佳瑩罕見錄音一半哭了！獻唱「全新LGBT神曲」歌詞催淚

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

消費熱門新聞

新北唯一「必勝客歡樂吧」確定收攤

「宇宙最難訂」全火鍋新品亮相

萊爾富麻油雞腿麵線超香還有爆餡肉包

屈臣氏12/5開賣「動物紋」醫療口罩

開門免掏鑰匙！一聲令下秒解鎖

蠟筆小新迷快搶！小七獨賣9款限定周邊

大蒜麵包餅乾蒜味加倍更濃全聯買得到

社區公告曝全聯接手南港家樂福

Dyson雙12壓軸好康！當季旗艦款破盤省1萬

超商連5天單品咖啡買6送6！

2.6萬坪「竹北遠百」明年開幕

星星果油什麼味道？網友嚐鮮後狂推

寶可夢迷必收！全家集點送開跑

近年必讀書單TOP 1　攻下2大平台榜首

更多熱門

相關新聞

高雄跨年超熱鬧！超強卡司、燦爛煙火

高雄跨年超熱鬧！超強卡司、燦爛煙火

高雄2021「跨百光年」跨年活動，首創同場跨年高流、蓬萊雙舞台，日前更一口氣公布所有卡司，媲美音樂祭的華麗陣容，吸引每個愛好音樂的粉絲。高雄市政府表示，「跨百光年」是首度跨越高雄港、市的跨年活動，當天的交通絕對是一大挑戰，相關單位已密集討論交通規劃。

台中跨年老虎城看煙火　元旦麗寶聽老蕭

台中跨年老虎城看煙火　元旦麗寶聽老蕭

迎接2021年　國家歌劇院多檔戲劇精彩登場

迎接2021年　國家歌劇院多檔戲劇精彩登場

世界最危險摩托車賽事確定取消

世界最危險摩托車賽事確定取消

高雄「2021跨百光年」跨年晚會首創雙舞台

高雄「2021跨百光年」跨年晚會首創雙舞台

關鍵字：

跨年2021威士忌Johnnie WalkerBlack Sherry黑雪莉雪莉炸彈酒吧張惠妹演唱會

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

交卷前亂猜「太妍生日」　韓考生真的答對了

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

打破萬年抿嘴微笑！　阿信罕見「露2排齒」

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面