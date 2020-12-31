醫公布「跨年晚會最佳觀賞2地點」　萬人喊讚：煙火前第一排！

▲台北市跨年晚會每年總是吸引數十萬民眾參加。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天晚間（31日）就是跨年夜，但因台灣出現首例英國新冠肺炎變種病毒株移入案例，許多縣市的跨年晚會改成線上直播。對此，醫師陳志金分享台灣跨年晚會最佳觀賞的兩個地點，獲得上萬人按讚。

基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市紛紛於30日晚間宣布，取消民眾入場，將跨年晚會改為線上直播。針對最有指標性的台北市跨年會不會改成線上？台北市長柯文哲31日上午宣布，北市跨年仍照常舉辦，進入管制區的民眾須完成「實聯制」、戴口罩、量體溫。

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而陳志金在臉書表示，台灣跨年晚會最佳觀賞地點是沙發或床，「不僅可以跨縣市，還可以跨國看！從澳洲看到美國！2021！」

對此，許多網友笑說，「沙發超讚的、還有鹹酥雞」、「好幾年都這樣跨年了，好忙der～除了跨縣市外，還要跨國跑澳洲雪梨場次呢」、「搖滾區！煙火前第一排」、「在沙發欸，真的是超讚的，終於不用人擠人了」、「每年跨年我都選我的秘密基地，我家枕頭山是最舒服的。」

▲▼陳志金說，台灣跨年晚會最佳觀賞地點是沙發或床。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap、Pexels）

▼陳志金臉書發文。（圖／翻攝陳志金臉書）

►各縣市跨年活動異動資訊：

【北部地區】

基隆市：市府的跨年活動依照原定流程進行，煙火照常施放，取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行。

台北市：跨年晚會照常舉辦，進入管制區需完成「實聯制」。

新北市：「新北歡樂耶誕城」30日提前閉城，晚間10時最後一場；八里煙火延期。

桃園市：跨年活動、元旦升旗依照原定流程進行，但取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行。

新竹市：無跨年活動，元旦升旗縮小規模舉辦，鼓勵民眾參加線上直播。

新竹縣：跨年晚會、元旦升旗皆如期舉行，參與民眾應全程戴口罩，禁止飲食。

苗栗縣：無安排跨年活動，照常舉辦元旦升旗及摸彩活動。

【中部地區】

台中市：跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改線上直播。

彰化縣：彰化市跨年晚會改為線上直播，取消民眾進場，所有的摸彩品採線上摸彩。

南投縣：體育場、清境跨年場改為線上直播，不開放民眾入場；伊達邵碼頭舉辦之跨年演唱活動取消，雙煙火照常施放，現場維持管制及防疫宣導。

雲林縣：跨年活動如期舉行，主辦單位會要求民眾戴口罩、加強防疫措施。

嘉義縣：阿里山跨年活動改直播。

嘉義市：提升防疫等級，跨年晚會取消民眾入場，改採線上直播。

【南部地區】

台南市：台南好Young跨年晚會，改為全程線上直播，全程不開放民眾入場。

高雄市：義大跨年晚會改為線上直播，跨百光年、元旦升旗典禮縮小規模，均取消民眾入場。

屏東縣：跨年延期舉行，後續視疫情再決定復辦日期，龍磐迎曙光也停辦。

【東部地區】

宜蘭縣：羅東跨年晚會改採直播，取消元旦升旗健走；宜蘭市跨年活動照辦。

花蓮縣：跨年演唱會如期舉行，但考量到人潮眾多，參與民眾務必戴口罩。

台東縣：張惠妹跨年演唱會如期舉行，縣府會與指揮中心保持密切聯繫，如有最新消息，會主動發布訊息。

【離島地區】

澎湖縣：跨年晚會如期舉行，會要求參與民眾量體溫、手部消毒以及戴口罩。

連江縣：跨年晚會如期舉行，但居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，以及有呼吸道症狀、發燒等疑似症狀的民眾不要參加活動，可以在家看電視或網路直播。

金門縣：跨年晚會如期舉行，室內活動採「實聯制登記」，禁止販售無座位票。參與民眾全程禁止飲食（喝水除外）、保持手機開機，同時也要戴好口罩、勤洗手。