台東才有賣！「阿妹聯名口罩」限定款今上市　民眾頂寒風搶排

▲民眾頂著寒風排隊買阿妹聯名款口罩。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

今年跨年夜受到新冠肺炎疫情影響，眾多縣市紛紛宣布停辦晚會。天后張惠妹今預計回到故鄉台東開唱，活動仍照舊未取消，但主辦方也嚴格限制人數、並實施量體溫等防疫措施；而與張惠妹一同抵達台東的，還有限定的「萊潔烏托邦口罩」，讓粉絲做好防疫的同時又能充滿時尚感，限量口罩今一開賣，立刻引起粉絲排隊搶購。

張惠妹跨年台東演唱宣布不取消，台東縣府也嚴陣以待，民眾入場除了必須佩帶口罩、量測體溫外等防疫措施外，如若有突發狀況，縣府也會執行緊急應變措施。縣府指出，昨日與今日都有進行場面消毒，入場民眾也得採登記實名制，力求最高防疫標準，現場中午12時才會正式開放入場，預估將至少有7萬粉絲到場。

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▲張惠妹跨年演唱會還未開放入場，就已擠滿眾多粉絲等候。（圖／記者楊漢聲攝）

為了讓粉絲做好防疫同時又能出滿時尚感，周邊商品「萊潔醫療防護口罩x MEIGHT. O. NINE獨家授權款」今也在台東全家便利商店獨家販售，首波每人限購2盒（1盒8入），共有綠、紫2色。由於該款聯名口罩目前僅有台東地區販售，一早民眾紛紛頂著寒風前往便利商店排隊，搶購限定款口罩。

▼民眾搶購到聯名口罩紫色款。（圖／記者楊漢聲攝）