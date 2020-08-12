不畏疫情！「農家出身」楊明州領軍推廣高雄農業　3場市集幫農民賺進450萬

▲6月上任的高雄代理市長楊明州是農家子弟出身，上任期間，他亦持續關注因疫情影響的高雄農民。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／高雄報導

力求轉型為宜居城市的高雄，多年來在農業政策上也朝往精緻化、培養返鄉青年型農以及休閒農村旅遊等方向前進。自2015年開辦就備受歡迎的「神農市集」，2個月1場的頻率到了2020上半年因疫情而停辦，讓農民憂心忡忡。疫情解封後，市府隨即在2個月內連辦5場活動，藉由精心設計的主題讓市民踴躍參與、買氣沸騰，也讓上半年因疫情減少收入的農民寬心不少，這幕後的推手，就是6月上任的代理市長楊明州。

從小生長在彰化傳統農村的楊明州，是不折不扣的農家子弟，他對於臺灣農民擁有的優秀技術深具信心，同時也了解農民們長年因苦無行銷能力，導致收入與付出不成比例。「農民是靠天吃飯的。」楊明州暖心道：「人的一天除了忙工作也要進食，農民就是在顧我們的肚子啊！所以政府要重視工商發展，也要對農民特別照顧。」

臺灣農民今年面臨的第一波考驗就是新冠肺炎，為免農民的心血持續受到疫情衝擊，也避免因滯銷導致價格波動，高雄市政府農業局首先協同農會、農民調控種植時間，但對於作物的自然週期來說，延後1、2個月已是極限，眼看疫情恐難在今年得到控制、外銷也受阻的狀況下，內銷更要站穩腳步，為農民爭取更多曝光與通路。

一場疫情讓政府機關看到未來生活型態改變的趨勢，楊明州笑說現在年輕人滑手機叫美食外送已成習慣，因此早在去年11月，市府就以長年行銷國際的「高雄首選」品牌設置「高雄首選電商平台」，提供在地小農多一個平台、通路宣傳自家的優質農產品，產品上架更不需費用，以對小農友善的「公益性質」推廣經營，上線至今銷售額已突破千萬！

▲「高雄首選電商平台」提供在地小農多一個平台、通路宣傳自家的優質農產品，上線至今銷售額已突破千萬！（圖／高雄市政府新聞局提供）

夏季正是高雄盛產鳳梨、金煌芒果和香蕉的季節，農業局也帶著農友的心血首度站上東森、MOMO等電視購物平台，透過電視媒體廣大的觸及率與曝光度，讓觀眾朋友認識來自高雄的優質農產並直接下單。其餘的嘗試還包括針對今年因疫情滯銷的鳳梨，推動「高雄市學校午餐採用高雄鳳梨獎勵實施計畫」，鼓勵高雄國中小、幼兒園的營養午餐多使用截切鳳梨，截至目前已有46間學校響應。楊明州也補充，現在的年輕人、單身上班族購買生鮮多以超商、超市為主，因此市府也同步積極媒合各大賣場、超市，將高雄香甜的鳳梨、木瓜等截切水果打入市場，由政府出面幫農友開闢新通路。

楊明州也主動提起，再好的農產品因現實影響，難免還是有「產量過剩」的時候。「不只農業，漁業也有相同問題，所以政府勢必還是得收購、加工，以免量多或是被次級品打擊市場價格。」

▲▼盛產的水果可以製成果乾、果醬這類基本的加工品，但楊明州特別推薦這款與大寮區農會合作、也被選進「高雄首選」伴手禮盒的「蜜紅豆易開罐」。農業局代理局長王正ㄧ解釋，以前的人會在家裡煮紅豆湯，現在年輕人工作忙、少下廚，因此農業局特與大寮區農會合作此款商品，只要拉開環蓋，將蜜紅豆倒入剉冰或牛奶中，就是一道簡單質樸的夏季甜點！

▲高雄知名、由返鄉青年型農成立的「艾司加」冰品，招牌剉冰長年也選用在地農產水果，是小農與青年創業合作雙贏的最佳例子。

「任何一種可以增加農民收益、減少農作物因盛產滯銷產生的損失，我們都要全力幫忙他們。」提到最熟悉的農民，楊明州的語氣格外懇切認真。從6月至今規劃的5場市集，全因楊明州發現民眾反應良好，應有大大增加農民收益的潛力，光是凹子底的神農市集，預估3場活動可衝破450萬業績。「這幾個月算起來，週末2天的農民市集約有8,000人次，平均可達到150萬收益，等於80個攤商短短2天就能分得1、2萬的收入。」

自2015年起每兩個月於鼓山區神農路舉辦的「神農市集」，原本就有著配合時令推廣農特產品，拉近小農與消費者距離、開啟對話互動機會的美意。實際舉辦後，不只農民有機會接觸到不同客層，消費者也不用負擔宅配運費，直接就能帶走優質產品，農民少了中盤商轉售，更能提高受益。近來市府也新增「中央公園」據點，希望透過市集活動，同步活絡周邊新崛江、玉竹、南華商圈的人流買氣。

▲▼農業局媒合六龜農會與松葉食品加工廠合作，將夏日盛產的金煌芒果加工研發，推出飽含90%果肉的「金煌芒果肉多多雪花冰」，8/8、9父親節週末特別在「中央公園」型農市集推出「貼鬍子換試吃券」活動，吸引千人到場同歡。（圖／高雄市政府新聞局提供）

▲▼儘管受到疫情影響、外銷受阻，農業局仍盡力維持外銷通路，像是7月曾至星馬拓銷推廣，目前在新加坡NTUC及昇菘超市以及馬來西亞超市，都能吃到來自高雄的農產水果！（圖／高雄市政府新聞局提供）

近期，各縣市努力搶攻旅遊市場，高雄市當然也不例外。2013年由高雄市搶先全臺縣市開創的「一日農夫」體驗舉辦至今，不僅有專車往來高鐵接送旅客，旅客到了農村還有專人導覽，帶領採果、控土窯等活動，午後還能享受由在地食材料理的風味餐，疫情之前，遠從香港、東京來參加的國外遊客也不少。楊明州熱情地說，每個週末的活動都會在官網、FB露出，但暑假期間很容易就額滿。「不過，8/22、23日我們在大崗山也將舉辦『龍眼蜂蜜文化節』，民眾可以來嚐嚐高雄有名的龍眼蜜。除了農村體驗，那瑪夏民生、六龜竹林、大樹、內門、美濃也有5個休閒農業區，採果、用餐、DIY或是購買伴手禮都歡迎大家使用農遊券消費。」

「除了熱鬧的港灣精華區，其實高雄農漁村、原民部落的人土風情和都會區真的很不一樣。」即使8月底就要卸下代理市長的職務，但已然把高雄當做第二故鄉的楊明州，訪談間仍是不錯過任何一個宣傳農村風光的機會，殷切期待市民、外縣市朋友趁著暑假來高雄走走看看，「一定會讓大家不虛此行。」

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