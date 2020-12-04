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高雄跨年超熱鬧！超強卡司＋璀璨煙火秀　準備狂歡一整夜

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▲高雄2021「跨百光年」 。（圖／高雄市府提供）
▲高雄港灣高流與蓬萊舞台 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄2021「跨百光年」跨年活動，首創同場跨年高流、蓬萊雙舞台，日前更一口氣公布所有卡司，媲美音樂祭的華麗陣容，吸引每個愛好音樂的粉絲。高雄市政府表示，「跨百光年」是首度跨越高雄港、市的跨年活動，當天的交通絕對是一大挑戰，相關單位已密集討論交通規劃。

▲高雄2021「跨百光年」 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄2021「跨百光年」交通圖。（圖／高雄市府提供）

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由高雄市政府主辦，臺灣港務股份有限公司協辦的高雄2021「跨百光年」，移師高雄港灣舉行，在大港橋兩側打造高流、蓬萊雙舞台。蓬萊舞台位於高雄港棧庫區3至10號碼頭，高流舞台則在高雄流行音樂中心戶外舞台，與蓬萊舞台呈現黃金對角線，並以海陸空三向度設計，點亮高雄港灣，相信「跨百光年」將帶給民眾有別於傳統跨年的全新感官體驗。高市府指出，跨百光年是「懷著音樂祭靈魂」的跨年演唱會，創作型音樂人的比例過半，包括高流舞台的所有陣容，以及蓬萊舞台卡司八三夭、滅火器樂團、韋禮安、影子計劃、茄子蛋、謝銘祐領軍的麵包車樂團等，可見高雄對音樂創作能量的重視，更展現高雄流行音樂中心成為音樂發聲地的企圖。

隨著跨百光年魅力即將引爆新興、苓雅、鹽埕、鼓山等區域，高雄市政府強調，當天交通絕對是一大挑戰。高雄市府特別呼籲，請民眾優先選擇搭乘高雄捷運橘線至O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或是搭乘輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，下車後再步行5至10分鐘，即可抵達高流舞台或蓬萊舞台。

▲2021義大世界跨年 。（圖／義大世界提供）

▲2021義大世界跨年 。（圖／義大世界提供）

另外，義大世界「紫耀義大 享樂拾光」2021跨年晚會，將在跨年夜將施放10分10秒的「十全十美璀璨煙火秀」，除了有「12吋的尺玉煙火」震撼再現，還有首創「樓宇極速跳躍煙火」，及今年特別打造的「高空動態煙花」，與民眾一同迎接最繽紛絢麗的新年時刻。此外，為了歡慶義大世界開幕十周年，睽違五年，跨年晚會今年強勢回歸，晚間八點開始，民眾可在義大世界大草坪參加眾星雲集演唱會、由曾國城、徐凱希聯手主持，茄子蛋、蕭煌奇、楊乃文、Bii畢書盡、及壓軸楊丞琳、等超強卡司輪番上陣，跨年時刻再欣賞義守大學上空施放的璀璨煙火秀，享受最棒的視聽覺饗宴，High翻義大跨年夜。

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