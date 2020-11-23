清新微電影掀起「高山茶熱潮」！嘉義博茶會11/21優雅登場　邀請民眾品茗茶之美

▲台灣是世界產茶製茶國家之一，茶味清新甘醇的阿里山高山茶備受行家喜愛。（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

說起喝茶，蓬勃發展的茶飲文化，讓台灣成為享譽國際的產茶、嗜茶的國家之一，熱愛泡茶及茶藝的行家，也極為推薦台灣的阿里山高山茶。栽培於海拔1,000公尺以上的茶園，生長環境日夜溫差大、終年雲霧繚繞，茶樹雖然生長緩慢，反而匯聚出清香甘醇的茶韻。近來就有一支微電影，悄悄在網路上累積不小聲量，兩位氣質清新的男女主角，流暢的道出阿里山高山茶的茶湯特色與繁複的製茶工序，讓茶友直呼超有意義，過去只喝罐裝茶飲或手搖茶飲的年輕網友也恍然大悟表示，「終於了解為什麼懂茶的人只愛現泡好茶了！」

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影片以男主角的視角展開，讓身為採茶打工仔的他，帶著螢幕前的網友，跟著他一同發現阿里山茶園之美與堪稱藝術的製茶工藝！之所以選擇在冬天採茶，茶廠第二代女主角專業解說，這時候的大阿里山地區因為氣溫低、茶樹生長速度慢，因此醣類、胺基酸都會累積得比較多，翠綠金黃的茶湯喝起來就會更加甘醇溫潤，還有只要把茶葉放進水壺再放到冰箱，隔天就是清新回甘的冷泡茶了！也因此，許多行家還會「特別挑選冬茶喝喔」，信手捻來就是一則則專業茶知識，讓男主角聽了以後，看著手上茶葉與茶湯的神情，內心充滿了溫度。

▲微電影也紀錄下冬季茶園的絕美景色，翠綠茶樹不論是被冬陽或雲霧環繞，在螢幕前彷彿都能聞到清新茶香。

冬季採茶固然要和時間賽跑，但採收後的製茶程序，更是另一個決定茶湯風味好壞的重要起點。從日光萎凋、室內萎凋、調整室內恆溫空調、浪菁、炒菁、殺菁、揉捻到乾燥處理，看似艱澀難懂，但其實隨著劇情推進、極富意境的製茶過程以及男女主角的互動台詞，讓網友看著看著竟然也「略懂略懂」。像是萎凋的過程，男女主角分別將茶葉平鋪在布上讓太陽照射，就是為了將水分從葉背、葉緣散去30～40%，專業術語稱之為「走水」，這麼做可以讓茶菁味慢慢消失，同步也會產生香氣。

有趣的是，師傅在製茶過程中對於茶葉的細心呵護，似乎都要比對心愛的另一半還溫柔。女主角笑言：「這些茶很嬌貴呢。」由於製茶程序中有一般人肉眼看不到的作用，正一步一步帶著茶葉、保留茶香走到乾燥茶葉這一步，因此不只過程中不能傷害到茶葉，有時甚至連看似無害的挪動都要避免，更要打造恆溫、恆濕的製茶環境、注意發酵程度，確保每一批茶葉的品質無虞，讓所有茶友品飲的阿里山高山茶，在口感及風味上都兼具輕發酵綠茶清香以及全發酵紅茶醇香的極緻質感。

▲▼阿里山上廣闊的天空和綠意茶樹景色，讓網友大讚「眼睛看了好舒服」！

眼尖的觀眾更發現，男女主角不只起了一大早去茶園採茶，並進行萎凋等前置作業，好不容易有休息時間可以補眠，但到了晚上8、9點，又要起床準備浪菁以後的工序，費時、費力讓網友大嘆辛苦。「看完以後完全佩服製茶師傅的真功夫，真的超難又超累」、「難怪好的茶葉不便宜，一點一滴都要靠很紮實的經驗和手工採茶的時間」、「現泡果然還是王道」，簡單扼要又有質感地帶出阿里山高山茶製程的微電影，甚至也吸引不少年輕網友表示，「看起來真香～」、「以前只會喝手搖飲，現在也想喝喝看這種純粹的茶香」。

▲▼製茶的繁複工序也在劇情中流暢帶出，讓觀眾近距離了解工藝純熟的「綠金」產業。

不過，剛被推坑的新茶友難免好奇，要怎麼才能挑選到品質好口感佳的茶葉？貼心的男主角也幫大家先問起來，首先最簡單的就是「看」，觀察茶葉外觀，除了要具備深墨綠色的色澤，整體還要有光澤感；再來是「聞」，將茶葉捧在鼻前嗅聞，看味道是否新鮮清香；最後再用「聽」，將茶葉倒入容器，聽聽看是否有能敲出清脆聲響，這些都是品鑑好茶的關鍵。

看完微電影後，對台灣茶藝打開濃厚興趣，還想多了解一些嗎？最近不妨安排個小旅行，到阿里山高山茶的故鄉嘉義走逛喝好茶，109年11/21（六）～11/30（一）登場的嘉義博茶會，現場將帶領參觀民眾以五感體驗茶之美，以現代生活美學的眼光，認識傳統品茗的藝術與樂趣，讓民眾不用特別上高山打工，也能像男主角一樣，擁抱翠綠茶葉帶來的回甘感動。