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新冠疫情期間台南遊客數倍增　旅宿業新增家數衝六都第一

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▲台南市長黃偉哲率局處首長，舉辦「魅力城市」年終記者會，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率局處首長，舉辦「魅力城市」年終記者會，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

新冠疫情影響，國人今年在口罩底下生活，雖無法出國旅遊，但來充滿城市魅力的台南已成觀光潮流，身為文化首都，台南今年古蹟景點創下營收歷史紀錄，預估突破1億8千萬元；觀光人次在下半年回溫逾200％，遊客增加2倍，為六都第一。

▲台南市長黃偉哲率局處首長，舉辦「魅力城市」年終記者會，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市民族事務調整為原民會和客委會，深化族群共榮發展；最後，透過延續信仰節慶、守護言論自由，讓「眾神之都」、「千廟之城」成就專屬台南的魅力「孤味」。

▲台南市長黃偉哲率局處首長，舉辦「魅力城市」年終記者會，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府11日選在將啟用的台南市圖書館新總館舉辦「魅力城市」年終記者會，由文化局、觀旅局、原民會、客委會及民政局等局處首長簡報整年成果，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力，市議員沈震東、李鎮國及林燕祝也親臨現場關心各局處的年度工作成果。

▲台南市長黃偉哲率局處首長，舉辦「魅力城市」年終記者會，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台市長黃偉哲表示，台南是一個文化古都，同時也是一個觀光城市，今年度觀光的表現大家有目共睹，不管是旅客住房率，或是景點到客率，都有相當好的成績，感謝同仁的努力，更感謝市民的支持，也感恩來自外地的觀光客、好朋友，對於探索這座台灣最古老的城市，他們表達高度的興趣及支持，南市府將用謙卑的態度，迎接新年度的到來，台南的觀旅跟文化，不走捷徑、不抄小路，而是一步一腳印地建構文化觀光軟硬體，展現台南的城市魅力。

▲台南市長黃偉哲率局處首長，舉辦「魅力城市」年終記者會，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山表示，台南市長黃偉哲上任後，從文化建設串聯地區發展，斥資逾3億元加速整建新化演藝廳、歸仁文化中心、永康社教館等地方場館，新總圖則將在1月2日開幕；新推出6款創意紀念商品助攻，讓古蹟景點營收突破1億8千萬元。並透過「龍崎光節－空山祭」、「月之美術館」等藝術計畫，帶動地方創生。

▲台南市長黃偉哲率局處首長，舉辦「魅力城市」年終記者會，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而今年台南「無形文化」為全國之最，5人獲選文化部「人間國寶」；影視補助帶動城市行銷，影片奪下1座金馬獎和7座金鐘獎，府城含「金」量飆升。

▲台南市長黃偉哲率局處首長，舉辦「魅力城市」年終記者會，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南觀光重質也重量，玩不膩！」；觀旅局長郭貞慧運用文化資源帶動觀光市場成長，揮別上半年疫情影響，下半年觀光遊客人次增加2倍達201％，旅宿業者與去年同期相比也新增數量91家，雙雙創下六都第一。

▲台南市長黃偉哲率局處首長，舉辦「魅力城市」年終記者會，從文化領航與觀光帶頭，打造出族群共榮和眾神護佑的城市魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「將軍吼」和「將軍火」音樂節吸引逾12萬人次參與，「城市音樂節＆森山市集」帶進10萬人次、2億產值，而全球唯三城市舉辦的「Pokémon GO City Spotlight」台南一日快閃，湧入逾10萬玩家；另從「大魚的祝福」接棒舊魚市場改造而成的「大海的寶物」藝術牆，持續點亮運河沿線觀光。

原民會及客委會主委尤天鳴表示，今年全力再現台南市原住民及西拉雅風華，搭配剛成立的客委會推廣客家文化，讓族群共榮增添多元化魅力。

民政局長顏振標說，台南寺廟數量居全國之冠，擁有62項與宗教相關文化資產；而作為民主聖地，台南早在2012年率先宣布每年4月7日為「言論自由日」，今年持續透過公私協力在傳統信仰基礎之上，守護「自由的重量」。

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