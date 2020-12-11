李德維質詢播「奇異恩典」抗議中天關台　蘇貞昌呆站聆聽一分鐘

▲國民黨立委李德維戴口罩抗議中天關台。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台執照於11日到期，正式面臨關台倒數。國民黨立委李德維11日於立法院質詢時，特別戴上黑色口罩，並當場播放基督教聖詩「奇異恩典」（Amazing Grace）表達不滿，行政院長蘇貞昌也站在備詢台上仔細聆聽一分鐘。

蘇貞昌11日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。李德維在質詢時表示，今天是中天關台的日子，大家都對言論自由、新聞自由非常注重，因此他要在質詢的最後一分鐘戴上黑色口罩，表達自己在這件事情對國家傳播通訊委員會（NCC）及行政部門做法的不滿意。

隨後，李德維也在現場播放了將近一分鐘的「奇異恩典」（Amazing Grace），要求蘇貞昌好好想想，為什麼民眾的反應是這樣，蘇貞昌則在備詢台上仔細聆聽一分鐘。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，國民黨主席江啟臣11日上午也在台大醫院國際會議中心召開「捍衛新聞自由，全民監督政府Safeguard Press Freedom, Hold Gov't Accountable」國際記者會，邀請前總統馬英九、前NCC副主委劉宗德、前中央社副社長呂志翔等人出席。

馬英九表示，美國國務院每年發布各國人權報告，言論與新聞自由是重點，總部設於華盛頓的「自由之家」（Freedom House），每年也發布自由度評比，他呼籲這兩個關心台灣言論自由的單位，正視蔡政府關閉新聞台、打壓言論自由的政策及作為，也呼籲所有國際友人，尤其是一向重視自由民主的美國朋友們，關心台灣不斷倒退的民主。

馬英九指出，2008年3月他當選總統，美國總統小布希賀電讚美「台灣是亞洲與世界民主的燈塔」，但自2016年民進黨執政以來，台灣與自由、民主卻越來越遠，黨產會、促轉會、中選會、陸委會、NCC等政府機關一一「東廠化」，為民進黨的政黨利益而服務，兩年前蔡政府更通過「反滲透法」，以國安為名箝制言論自由，將國家機器變成政黨的打手，猶如美國1950年代的麥卡錫主義復辟。

馬英九也說，他擔心的是寒蟬效應，其他媒體也許會因此噤聲，以避免遭秋後算帳，「但我認為我們不應該害怕發聲，應該勇於抗爭保障自己的言論自由」。

其他人也看了這些...

►中天聲請假處分想保住52台 法院裁定駁回

►中天聲請保住52台遭駁回！4大理由曝光

►中天確定關台 蔡衍明轟：中華民國今天起走入獨裁政府



更多熱門新聞...

►中天聲請假處分被駁回 總統府：尊重司法不評論個案

►中天新聞台本週五下架 國民黨：民進黨覬覦52台已久



►振興一下我們的美麗