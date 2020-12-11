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王浩宇貼牛排照諷「有賽德克巴萊嗎」　蘇貞昌：我沒有看到

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 內政組 原民會主委夷將‧拔路兒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、原民會主委夷將‧拔路兒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇日前在臉書貼出牛排照片，內文提及「這裡面，有賽德克巴萊嗎？阿姨說」，國民黨立委李德維11日質疑，此篇文章涉及消費原住民，甚至有種族歧視的意涵。對此，行政院長蘇貞昌表示，自己並沒有看到此篇貼文，政府對原住民都很尊重，不應該有任何歧視。

蘇貞昌11日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。李德維質詢時指出，王浩宇日前在臉書貼文，並以「有沒有賽德克巴萊」隱喻牛肉是否含有「萊克多巴胺」，詢問蘇貞昌是否涉及消費原住民，甚至有種族歧視的意涵。

蘇貞昌表示，「我沒有看到這位委員po的這個」，但的確有在網路上看到另外一則貼文，提及有婦人在菜市場買菜時，詢問肉品是否含有「賽德克巴萊」，但真正意思講的是「萊克多巴胺」，「因為賽德克巴萊比較有名」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 內政組 李德維戴口罩抗議中天關台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

李德維認為，總統蔡英文上任後積極推動原住民轉型正義，倘若一位全國性的民意代表，已經當到直轄市議員還開這種玩笑，用原住民族的族名開玩笑，詢問蘇貞昌是否妥當。

對此，蘇貞昌則說，政府對原住民都很尊重，不應該有任何歧視，自己的確沒有看到此篇貼文，現在會著手進行了解。

李德維呼籲，行政院應貫徹蔡英文當時對原住民族支持，積極推動《反族群歧視法》，並且在《促進轉型正義條例》中納入原住民族的轉型正義，也詢問原民會使否贊成。

蘇貞昌表示，蔡英文一直是這個態度，政府也一直在做。原民會主委夷將．拔路兒則說明，原民會與內政部目前仍在研擬相關法案內容。

李德維也向蘇貞昌喊話，原住民朋友是台灣的寶，怎麼可以用言語、行為進行歧視，必然會遭到全民唾棄，「雖然他是民進黨的議員，我知道你不願意談他，但我們要在國會殿堂講，這是錯誤的」。

對此，蘇貞昌則妙回，原住民族鄉親是台灣的主人、不是寶，特別昨天是國際人權日，政府對人權應該尊重，不應該有任何歧視。

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