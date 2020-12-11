藏金閣平價家具區買二送一　檜木菜櫥及實木泡茶桌椅拍賣來搶購！

▲台南市環保局藏金閣雙週拍賣活動，牛樟實木桌椅組、復古典雅檜木菜櫥，捷安特GIANT OSB21入門鋁合金雙避震車等3件明星商品等您搶購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣雙週拍賣活動，12日上午拍賣品項有家具及原木創作品300多件、單車10輛，這次除了有60年代牛樟實木桌椅組、復古典雅檜木菜櫥，捷安特GIANT OSB21入門鋁合金雙避震車等3件明星商品外，12日當日以及14-18日上班日推出溫馨聖誕節平價傢俱區買二送一特惠活動，歡迎民眾來參觀選購。

60年代牛樟實木泡茶桌椅組，桌子以整塊杉木雕製而成，其桌腳及椅子均為牛樟木頭，復古又大氣值得收藏。60年代典雅檜木菜櫥，上下層大空間收納相當實用。捷安特GIANT OSB21是該品牌的入門鋁合金雙避震車，搭配島野21段變速系統，該車原漆狀況極佳，實屬難得一見，是休閒運動與通勤最佳良伴。另推出平價家具區買二送一 (不需同價位，以高價計價，三樣家具中最低價的免費)，錯過可惜。

市長黃偉哲指出，藏金閣秉持循環再利用精神，將廢傢俱、二手腳踏車等整理得煥然一新，讓民眾了解到回收成為資源的可貴，希望大家愛物惜物，以行動支持，多來藏金閣走走，參與拍賣活動。

環保局長謝世傑表示，藏金閣拍賣會於每月雙週星期六舉行，有意參與拍賣的民眾，可先上臺南市政府環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、修繕後之二手腳踏車及平價傢俱區，拍賣日的現場不僅有拍賣活動，還有戶外市集、資收兌換，歡迎民眾闔家來尋寶。

戶外市集擺攤，有環保局的尚介肥、美學作品販售、咖啡渣發放(限量供應)；農特產品販售:心安甜開心農場的新鮮農產品；公益團體-南臺南家扶中心販售文具與生活用品；藝術攤販：愛寶倪皮革創意工坊皮革商品、拉坏空間販售各式手拉坏商品等。防疫時期，參加活動請配戴口罩，盡量保持社交距離。

拍賣活動同時搭配「得標滿額大回饋」（每個人憑收據限兌換1次），拍賣得標金額滿1千元者，送洗衣粉1盒；滿3千元以上贈洗手乳及回收美學手提包；滿1萬元以上贈送洗髮精沐浴組及回收美學托特包。

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