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疫情fun暑假藏金閣雙週拍　學生消費打卡好禮贈！

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▲台南市環保局暑假期間藏金閣採雙週拍，學生消費打卡好禮贈，歡迎多加利用A好康。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局暑假期間藏金閣採雙週拍，學生消費打卡好禮贈，歡迎多加利用A好康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

疫情fun暑假～藏金閣二手家具網路拍賣採雙週拍，7月第1次拍賣為7月9日上午8時至7月11日中午11時整，7日起至11日上午9時至11時提供民眾現場觀賞拍賣商品及線上拍賣教學服務，11時至12時提供繳費及取家具服務。

市長黃偉哲說，7月放暑假啦！隨著疫情解禁，歡迎放暑假的全國學生至藏金閣參觀，還特別優惠學生只要消費滿200元，出示學生證並在FB或IG打卡即贈扣式玻璃保鮮盒（950ml）或寶特瓶紗環保運動襪2選1，此學生專屬活動至8月底為止。另外藏金閣此次主打商品有40年代的檜木菜櫥、50年代檜木衣櫥以及牛樟木聚寶瓶與腳踏車王，二手珍貴家具值得收藏。

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▲台南市環保局暑假期間藏金閣採雙週拍，學生消費打卡好禮贈，歡迎多加利用A好康。（圖／記者林悅翻攝）

環保局長謝世傑進一步真情推薦，其中40年代檜木菜櫥，是早期大戶人家的特別訂製款，以特別粗勇的骨架支撐櫃體，並有可以放熱飯菜的飯斗台，做工繁細且多功能，千萬別錯過囉！現今牛樟木為國寶級保育類樹種，牛樟木聚寶瓶是藏金閣木工師傅使用八八風災漂流木中掏到的牛樟木打磨而成，曲線優美工藝精細，有多層次的獨特天然香氣，象徵聚財之寶，其收藏價值已不言而喻了吧！藏金閣滿額贈持續推出，每月拍賣得標金額滿1000元者，贈送洗衣粉1盒；滿3000元以上贈送洗手乳及美學班手提包；滿10000元以上贈送洗髮精沐浴組及美學班托特包，每個帳號限兌換1次喔！

環保局表示美學班7月份更推出桌上型抽取式面紙盒與吊帶型抽取式面紙盒，使用高質感的二手布料裁製，不僅美觀典雅，還具有機動性的小巧思，讓吊帶可以拆移，不需要掛鉤也能掛上面紙盒喔！

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