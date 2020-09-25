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藏金閣雙週拍賣日活動又來啦！　50年代典藏訂製款檜木菜櫥便宜起標

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▲台南市環保局藏金閣雙週拍賣活動來了，拍賣品項有檜木菜櫥及美國廠牌GT單車，拍賣活動外，也安排戶外市集，歡迎民眾全家來逛攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局藏金閣雙週拍賣活動來了，拍賣品項有檜木菜櫥及美國廠牌GT單車，拍賣活動外，也安排戶外市集，歡迎民眾全家來逛攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣雙週拍賣活動，將於26日上午9時至12時舉行，拍賣品項有家具及原木創作品322件、單車7輛，此次拍賣活動推出品2件明星商品，1件是50年代大戶人家特製的檜木菜櫥，另1件是美國廠牌GT單車，拍賣活動外，也安排戶外市集，歡迎民眾全家來逛攤，惜福愛物做環保。

戶外市集擺攤的部分，有環保局的美學作品販售、尚介肥特賣、富筠自然生態農場、陳爸的白頭翁果園、愛寶倪皮革創意工坊、遇見幸福種子創作等。另外，公益團體-南台南家扶中心、以恩關懷協會也將前來共襄盛。目前仍是防疫時期，環保局再次提醒，參加活動請配戴口罩，盡量保持社交距離。

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市長黃偉哲指出，環保局藏金閣將廢棄的老舊家具修復再拍賣，賦予新生命，師傅們遵循古法的手藝實在了得，藏金閣新設典藏家具館，展示館內珍藏民國40-60年代的老家具，件件都可見到師傅們精湛的榫接技法，藏金閣建立了台南市資源循環再利用的最佳典範，民眾來尋寶之餘，別忘了到典藏館參觀欣賞。

▲台南市環保局藏金閣雙週拍賣活動來了，拍賣品項有檜木菜櫥及美國廠牌GT單車，拍賣活動外，也安排戶外市集，歡迎民眾全家來逛攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，50年代的檜木菜櫥，市價約2萬8千元，此次以1萬8千元底價起標。該菜櫥的櫃體較一般菜櫥寬闊，有三屜兩櫃，支柱牢固耐用，可收納較多物品，櫃門上的雕飾古樸典雅，美觀又實用。

美國廠牌GT單車，市價約9千元，以4200元底價起標。該單車在座管處獨特的特殊三角延伸後上叉長度，藉此增加車架的舒適性，搭載SHIMANO21段變速，使該車不論是造型、功能上都有一定的水準，是運動通勤最佳選擇。

▲台南市環保局藏金閣雙週拍賣活動來了，拍賣品項有檜木菜櫥及美國廠牌GT單車，拍賣活動外，也安排戶外市集，歡迎民眾全家來逛攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

拍賣活動同時搭配「得標滿額大回饋」（每個號限兌換1次），拍賣得標金額滿1000元者，贈送洗衣粉1盒；滿3000元以上贈送洗手乳及回收美學手提包；滿10000元以上贈送洗髮精沐浴組及回收美學托特包。

環保局長謝世傑表示，藏金閣拍賣會於每月雙週星期六舉行，有意參與拍賣的民眾，可先上台南市政府環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、平日商品及二手單車，歡迎民眾一起尋寶，做環保。

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