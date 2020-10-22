藏金閣平價家具100元起 50年代檜木置物櫃競標

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣雙週拍賣活動，24日上午9時至12時舉行，拍賣品項有家具及原木創作品323件、單車6輛，此次2件明星商品，1件是50年代檜木置物櫃，另1件是GIANT SCR極速競賽車型運動單車，還有最低50元起的平價傢俱大特賣，先買先贏，賣完就沒了！

藏金閣循環再利用、愛物惜福的理念，獲得許多民眾支持。在藏金閣戶外市集擺攤的廖先生，每次都會帶妻女參加拍賣，在10月第一次拍賣會，欣喜萬分標得一件心儀的木托盤。他靦腆的說，二手回收木托盤，經藏金閣木工師傅巧手修繕，重現原有的細緻典雅，外型、功能都十分超值。希望更多人來參加藏金閣拍賣，像他一樣尋到寶。





50年代檜木置物櫃，為雙層上窄下寬的造型，早期多作為公文櫃，用來存放病歷、郵件、公文，也可作為多功能收納櫃，內裡寬闊，可放置較大型的物品。GIANT SCR系列承襲TCR極速競賽車型的靈魂，搭載SHIMANO的Claris16速系統，經過專業技師的調校整修，不論運動健身或通勤代步都是絕佳選擇，原建議售價1萬3800元，為增加可親近性，起標價只要4900元。

市長黃偉哲表示，藏金閣的木工師傅將民眾廢棄之二手家具重新選料、打磨、上漆…等多道工序後，修復許多珍稀實木家具，使廢棄家具重回居家環境，歡迎市民朋友有空來參加拍賣會、欣賞舊時家具之美、選購獲得新生的優惠二手家具。

環保局長謝世傑表示，藏金閣拍賣會於每月雙週星期六舉行，有意參與拍賣的民眾，可先上台南市環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、平日商品及二手單車，現場不僅有拍賣活動、戶外市集、資收兌換，還有減廢日響應店家奉茶。民眾可自備水壺杯子到藏金閣內飲水機裝水。

戶外市集擺攤的部分，有環保局的尚介肥、美學作品販售、咖啡渣發放、碳足跡標籤產品推廣；農特產品販售、創意手作販售。另外，南台南家扶中心當天也會擺攤販售文具與生活用品、台南以恩關懷協會販售提袋、包包。目前仍是防疫時期，環保局提醒，參加活動請配戴口罩，盡量保持社交距離。

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