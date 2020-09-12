台南藏金閣典藏家具館正式開幕　黃偉哲：公益拍賣暖入心頭

▲台南市長黃偉哲主持藏金閣二樓典藏家具館開幕，並為公益拍賣敲槌開拍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲12日為藏金閣二樓典藏家具館開幕，並為公益拍賣敲槌開拍，吸引665位民眾共襄盛舉。

藏金閣二樓原為替代役宿舍，替代役制度走入歷史後，台南市環保局將閒置空間活化再利用改造為典藏家具館，以客廳、寢室、餐廳、書房、椅箱、櫃檯等六大主題展示區，收藏具紀念價值之再生家具。

市長黃偉哲說，走進藏金閣典藏家具館，就好像搭上時光機一般，回到阿公阿嬤口中的那個年代。此次藏金閣典藏館開幕結合公益拍賣，拍賣40年代檜木菜櫥及修復之腳特車捷安特車王，競標民眾團體踴躍，共計12人出價競標，得標者分別為豐成建設開發有限公司王智民董事長及民眾王先生，公益拍賣共拍出4萬1200元，將全捐給家扶基金會南台南家扶中心，作為協助弱勢兒童教育學習之用。

40年代檜木菜櫥得標者王智民董事長，同時也是長期的慈濟志工，說看見本次公益拍賣檜木菜櫥憶起30.多年前孩時時光，當年的小孩如今奮鬥打拼已成為社會的中流砥柱，很高興能為社會公益盡點心力，又找回兒時記憶中的回憶；其實，舊物是一種記憶的味道，也是一種傳承，另類慢活步調的感受，在緊湊的生活中讓心靈解放沈澱，不再束縛於快又緊張的生活，很榮幸和藏金閣一同成為另類的懷舊時尚。

環保局長謝世傑說，本次典藏館自即日起對外開放參觀，有別於一般展示空間，藏金閣真正發揮了舊傢俱再利用，延續新生命的地方，增添舊俱賦新、記憶藏金的效益，歡迎民眾踴躍申請環境教育參訪，藉由同仁導覽解說，讓市民朋友體會環保與人文結合，時空交互，共同享受歲月恩典。

環保局表示藏金閣每個月第2、4個禮拜六上午都有拍賣日，歡迎市民朋友每月雙週週六上午蒞臨「藏金閣」巡禮尋寶。

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