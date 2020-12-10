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老婆每年偷花65萬美髮　老公被瞞10年「欠債300萬」怒提離婚

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記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名趙姓女子長期在一間美髮店消費，10年來總計消費了150萬元人民幣（約650萬元新台幣），還害家中欠債70萬元（約300萬元新台幣），她的老公發現之後氣得要求離婚，女子才感到後悔，要求美髮店退還部分款項，還氣得當眾毆打店內負責人。

趙女近日向大陸電視節目《1818黃金眼》投訴，表示自己從2011年起就在一間美髮店消費，近期家中欠了很多錢，老公要求她統計在美髮店10年來消費的金額總數，沒想到一算之下，竟總計消費了150萬元，平均每年都消費15萬元（約65萬元）。

▼趙女指控美髮店強迫消費，害她花了上百萬。（圖／翻攝1818黃金眼）

▲▼老婆每年偷花65萬美髮　老公被瞞10年「欠債300萬」怒提離婚。（圖／翻攝1818黃金眼）

趙女指出，她的丈夫聽到這個數字後非常憤怒，不只狂罵她，還要求離婚，她才認知到金額太過誇張，並感到後悔，「這10年來一點感覺都沒有，帳單拉出來我才心裡感到難過，我才感覺到有點不對勁了！」

聽到趙女10年來的消費金額，電視節目主持人也感到荒謬，忍不住吐槽，「你花了150萬元，都能自己開一間美髮店了吧？」

趙女還說，美髮店這幾年來曾要求過她儲值，甚至有強買強賣，欺詐的行為，「他們都有套路，那個時候被忽悠的一點感覺都沒，買過全身美容、刮痧、經絡推拿，什麼都有。」

趙女的丈夫則說，妻子愛跑美髮店，他經常提醒妻子，做過什麼消費要跟自己報備，但妻子從來都不講，不知道是店家教的，還是花太多錢怕被罵，「後來家裡沒錢了，欠了一屁股債，隱瞞不下去了，我才終於知道，現在欠了70多萬元呀！」

▼家中欠下大筆債務，趙女的老公提出離婚。（圖／翻攝1818黃金眼）

▲▼老婆每年偷花65萬美髮　老公被瞞10年「欠債300萬」怒提離婚。（圖／翻攝1818黃金眼）

趙女也帶著電視節目主持人跑到美髮店去討錢，美髮店負責人小胡表示，還沒有消費的儲值金額，只要客戶要求退款，他們都願意退，但他們店是去年8月份才開的，承接了上一間店的客戶，趙女過去幾年的消費歷史，他們並不清楚。

趙女一聽小胡說「過去的消費不清楚」，當場情緒失控，朝著小胡連揮了好幾拳，打到小胡蹲在地上報警，一邊趙女還不斷怒罵，「我要不要打你一拳！」「你敢說這麼沒良心的話！」「花了我的錢你還說沒有！」

最後警方到場，雙方的衝突才暫時平息，警方並表示，工商部門正在調查該起糾紛，預計一周內會有結果。

▼趙女毆打美髮店負責人，節目主持人也攔不住。（圖／翻攝1818黃金眼）

▲▼老婆每年偷花65萬美髮　老公被瞞10年「欠債300萬」怒提離婚。（圖／翻攝1818黃金眼）

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