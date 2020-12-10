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女童遭軟禁12年！獲救仍對母百依百順　醫嘆恐成「狼養大的孩子」

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記者蔡儀潔／綜合報導

彰化一名11歲謝姓女童在父母離異後，被林姓母親藏在租屋處12年，不許上學，也不許社交，儘管如今已23歲成年，面對媽媽要求仍百依百順。對此，彰化縣員榮醫院身心科醫師何鎧任認為，女童狀況就像是「狼養大的孩子」，身邊主要照顧者說什麼她就信什麼。

▲▼ 彰化女童遭母親軟禁12年，最後在高雄鹽埕區一處套房被找到 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲ 彰化女童遭母親軟禁12年，最後在高雄鹽埕區一處套房被找到 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方日前循線到高雄鹽埕住處查訪，終於尋獲失蹤的謝姓女子。儘管已經成年，但謝女體重僅有32公斤，面對媽媽要求仍百依百順，即使與父親重逢，也只敢相聚1天。謝父透露，曾問女兒為何沒想要上學，她卻說「媽媽說，上學會被爸爸找到」。

對此，彰化縣員榮醫院身心科醫師何鎧任向《自由時報》表示，23歲的成人不太可能相信「上學會被爸爸找到」這種話，如此狀況初步會懷疑是不是孩子智力狀況不好？第二就是有可能長期蝸居套房，接受外界刺激少，猶如狼養大的孩子，因此母親說什麼，她就信什麼。

▲▼ 彰化女童遭母親軟禁12年，最後在高雄鹽埕區一處套房被找到 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲謝女瘦成皮包骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，林姓婦人小時候曾被繼父家暴，因此擔心女兒缺乏母愛而遭欺負，才帶她躲藏。不過林女表示否認，稱繼父對她很好，否則不會留遺產給她。

這在何鎧任看來，像這樣因為自己過去受傷害、將保護心理加諸在子女身上的個案很多，但像林母這種過度保護，軟禁長達12年是比較少見，該案建議先從母親過往與心理壓力做了解，才能找出軟禁女兒真實心態、解決問題。

高雄市社會局9日獲知消息後，下午即派社工前往租處訪談，關心母女生活狀況及女兒身心受照顧情形等進行；據了解，林母設籍台中，謝女設籍彰化，母女均無福利與身障身分，12年來在高雄多處租屋生活，「媽媽對未讓女兒讀書相當愧疚，希望能補救。」

社工後續協助申請健保卡安排女兒進行身心健康檢查、連結教育局提供補救教學、提供物資穩定生活等後續服務。

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