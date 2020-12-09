彰化女童遭囚12年！母愧疚「沒讓女兒上學」　高雄社會局出手了

▲彰化女童遭母親軟禁12年，最後在高雄鹽埕區一處套房被找到 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

彰化一名11歲謝姓女童在父母離異後，被林姓母親帶走，失蹤長達12年，期間沒有就學也沒有健保紀錄，形同人間蒸發。日前警方發現林母在高雄某百貨出現消費紀錄，循線到鹽埕住處查訪，終於尋獲失蹤的謝姓女子，高雄市社會局9日獲知消息後也派社工前往訪談，媽媽表示對未讓女兒就學感到愧疚，未來社會局將連結教育局提供後續服務。

彰化謝姓女童就讀小學五年級時，父母因感情生變而離婚，法院審酌後將女童的監護權判給父親，不過林姓母親卻利用探視機會將女童帶走，謝姓父親12年來多次嘗試尋找女兒都未果。警方近日掌握到林母在高雄某百貨有消費紀錄，調閱監視器以車牌追人，循線找到林母在鹽埕區租處大樓。

▲▼警方循線到林母鹽埕租處大樓找人。（圖／記者許宥孺翻攝）

遭母親囚禁了12年的謝女，被救出時已經23歲，但體重卻僅有32公斤，瘦成了皮包骨；而林女為了擔心女兒被找到，多年來不讓她外出上學、就醫，盡可能杜絕一切外界往來，長年軟禁在家中，也因此謝女被尋獲時已出現明顯接觸障礙。

警方7日尋獲女兒後，將她交予彰化的爸爸，但因女兒表示思念媽媽，不願與爸爸同住，爸爸同意媽媽於8日帶女兒返回高雄，但父女有留下聯絡方式。

▲父女倆留下line聯絡方式。（圖／記者唐詠絮攝）

高雄市社會局9日獲知消息後，下午即派社工前往租處訪談，關心母女生活狀況及女兒身心受照顧情形等進行；據了解，林母設籍台中，謝女設籍彰化，母女均無福利與身障身分，12年來在高雄多處租屋生活，「媽媽對未讓女兒讀書相當愧疚，希望能補救」，社工後續協助申請健保卡安排女兒進行身心健康檢查、連結教育局提供補救教學、提供物資穩定生活等後續服務。