被逼在兒女面前吵架…他遇「控制狂妻」崩潰求離婚！這原因敗訴

▲男子阿祥與妻婚姻維持了38年，他因實在無法忍受妻子的「控制慾」，今年上法院訴請離婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

男子阿祥（化名）結婚已38年，今年因忍受不了妻子長年的「控制慾」，決定向法院訴情離婚，他表示妻子近年來因懷疑他有外遇，不僅常對他口出酸言，甚至還將他護照搶走，阻擾他出國工作，且2人日常生活中一直都有諸多不合的地方，時常為瑣事爭吵。法庭上祥妻反控先生外遇，背棄家庭在先，拒絕離婚。高雄高分院近日判決出爐。

阿祥與妻1982年結婚，2人婚後育有一對子女，他提告主張，自己原先與老婆感情甜蜜、家庭幸福，沒想到婚後不久，妻子就開始對他展現極端控制慾，每每他出門工作，除了會不斷撥電話騷擾外，也常以「去找小三」、「不得好死」等惡毒言語抨擊他，他因實在忍無可忍才離家。

阿祥表示，他離家後妻子竟將情緒改發洩到女兒身上，致女兒精神崩潰、罹患憂鬱症，甚至出現自殘行為，他因覺得2人感情已無法回到當初，溝通也無法改善，所以訴請離婚。

法庭上祥妻痛訴，先生自2013年開始與1名暱稱「天后娘娘的僕人」的女子發生婚外情，她已多次看到兩人互傳微信，裡頭不僅有各種寒暄告白，從小三微博公開頁面上，也可看到先生送她的生日禮物及卡片，步步證實婚外情。

祥妻再稱，女兒自從知道爸爸離家出走後相當難過，為此還將爸爸離家日刺在手上，實在令人心疼。另針對搶護照一事，妻子坦承有拿過阿祥護照，但那是因為她知道先生要去找小三，才會生氣阻止，且其實那天爭執到最後她有妥協讓先生出國，怎料阿祥竟就此一去不回。

▲法庭上，祥妻痛訴先生有與別的女人發生婚外情，她已多次看到兩人互傳微信。（示意圖，非當事人／翻攝自PAKUTASO）

法院審理時，女兒出庭證稱，「媽媽控制慾比較強，什麼事都要管」，不過她也坦言，因為從小到大爸爸沒有不回家過，所以在爸爸離家出走後1、2週，她意識到真的不等不到了，傷心之餘有將父親離家日刺在身上。至於過去，她確實有與媽媽吵架完自殘的經驗，但只有1次。

阿祥的兒子則替爸爸抱屈，指出爸爸是個不太計較的人，但母親脾氣較不好，「不順她的意就會跟你吵到底，屬於比較自私的個性」。他舉例稱，家中有2台洗衣機，其中一台是媽媽專用，如果誰用到媽媽的洗衣機，她就會開始叨念；另外，從小到大全家人的身分證、護照、健保卡，一直都是由媽媽鎖在櫃子裡保管，無法輕易拿到，如果要使用都要經過媽媽同意；他小時候半夜睡覺睡到一半，媽媽如果在跟爸爸在吵架，都還會強迫他跟姊姊一定要「在場旁聽」，倘若不理會，媽媽就會一直敲他房門。

法官勘驗各方證據後認為，阿祥雖然舉出許多自身受妻子神虐待的狀況，但仍覺得兩人出婚姻問題，最大引爆點是他與第三人有不正當交往所致，又他後來還自行搬離住所，不願與妻子就婚姻問題進行溝通協調，故審結駁回他離婚訴求。

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