UberEats轉戰熊貓「客耍大牌1要求」　外送氣炸！內行：老鳥最愛

▲外送遇到囂張客人！（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的超級無言！」一名外送哥抱怨，日前拒絕幫客人買香菸，結果對方突改口不取餐，還耍大牌嗆聲「你送，我就是不領啊！」最後原PO仍抵達指定地址，果真不見客人身影，最後回報客服後，直接爽當員工餐享用，但網友們仍忿忿不平直呼，「小費加500至1000元啊，不然幹嘛額外幫你做事！」

一名男網友在臉書《爆料公社二社》透露，跑了近一年快送，最近從Ubereats轉戰到熊貓，怎料不到一個月，就遇到素質差勁的客人，「是三小？下大雨叫外送，還因為不幫忙買菸就不取餐？！」

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對話圖可見，客人表示，「可以順便幫我買菸嗎？XX25支裝藍色的90元的」，原PO禮貌回拒，「公司規定不能幫客人買東西，且我們外送時間有限」，怎料，客人囂張嗆聲，「啊不要送了，我不要領，那我要出去買菸，不要領了」。

原PO忍住脾氣，趕緊向客服反映後，仍依照SOP繼續完成配送，結果客人耍大牌，「你高興就送，你不高興就不要送啊，跟我沒關係啊！」事後，原PO拍下物證後，餐點立刻變了員工餐後便結案。

▲原PO與客人對話曝光！（圖／翻攝爆料公社二社）



文章曝光後，底下網友也怒轟，「這種不能列為黑名單、終身取消訂購資格嗎」、「我前幾天聽外送員說：有個外送員幫客人買菸，後來客人的家長說小孩未成年，怎麼可以幫買菸，要對外送公司提告，做人真難」、「真的是給方便當隨便了！外送人員們辛苦了」、「外送員不是你的傭人」、「老鳥最喜歡這種客人，直接到定點回報派單實收」、「外送員幫買是人情，不幫忙買是正常」。

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