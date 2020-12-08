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叫外送員送上樓！被嗆「你是沒腳嗎？」　PO對話網傻眼：21分鐘前

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▲披薩,比薩,pizza,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多人都曾叫過外送。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人為求方便，都會透過手機APP來叫外送。一名女網友發文表示，先前訂外送時，外送員傳的每則訊息她都有即時回應，但對方卻超沒耐心，似乎不願將餐點送上樓，表明她所住的地方像迷宮、電梯要等很久。不少網友看到後，都覺得外送員的態度很不好，不過也有人一見訊息的傳送時間，便質疑原PO本身也有問題。

原PO在「爆廢公社二館」上發文表示，現在的外送員是不是都很嗆？她先前向知名外送平台訂餐後，指定對方要將餐點送上樓；而外送員抵達後，便傳訊息通知原PO。從原PO貼出的對話紀錄可見，外送員先後以訊息傳送「還是我給你放管理室」、「你不能走路」、「如果你不能體諒我下一個客人餐點冷掉，那我也沒辦法」、「重點你這裡像迷宮」、「又要等很久電梯」、「你是沒腳嗎」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO發文抱怨外送員態度不佳。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO強調，自從外送員一抵達她家，她便立刻回覆訊息，「我都有回他，不是沒回，是他在管理室跟我一來一往回訊息。」最後，外送員雖然還是有將餐點送上樓，但卻要求原PO「給負評」，這樣以後就不會再是他的單。

貼文一出，不少人都覺得外送員態度不佳，「外送員撿到槍嗎？什麼叫『你是沒腳嗎』」、「外送員不是本來就該送上樓嗎」、「我們就是有付外送費，叫你送達就送達」、「不送門口就別做外送員」；但也有人認為，原PO應該要自己下樓取餐，「自己抓時間慢慢提早下樓等，互相體諒吧」、「外送員不是小弟，你有電梯還這麼懶」、「不會下樓拿餐嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲有網友認為原PO根本只貼出對自己有利的訊息。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

此外，由於原PO截圖的畫面只有外送員的訊息，且時間顯示「21分鐘前」，因此就有人提出質疑，「請貼完整對話」、「訊息時間蠻久的！一來一往傳訊息的時間足夠你自己去拿餐點了吧」、「你家好像很難找，已經不是第一次發生了欸」、「你讓人家等超久的耶」、「對話的時間很長」、「沒完整對話，貼一個自己有利的內容」、「從對話看，外送員至少等你7分鐘以上，其實蠻久的」。

對此，原PO則解釋，她真的有在備註欄寫明要「送上樓」，並不是存心要找麻煩；針對訊息的部分，她也強調，她真的都是馬上回訊息，只是沒截圖到，「來不及截圖對話窗就被關閉」，而且她的手機就算回覆過訊息，通知欄也不會自動清除，真的不是只貼對自己有利的內容。

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