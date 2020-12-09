餐點送到家！正妹溼答答羞喊「等我5分鐘」　網暴動：精神都來了

▲女網友點完外送後便去洗澡。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，點完外送便跑去洗澡，結果餐點送達時，她還來不及洗完澡，全身溼答答，便請對方等她5分鐘，沒想到外送哥不僅沒有生氣，還願意等她，並提醒「外面正在下雨，小心淋雨」，她感到很暖心，並幽默回覆「沒事的，我都濕的」。貼文一出後，有網友突破盲腸點出關鍵，「性別正確！」

該名女網友在「爆廢公社二館」發文，於凌晨五點多叫外送，以為自己是用線上付款，於是點完餐之後就跑去洗澡，結果外送哥告訴她，是現場付款而且不能更改訂單，但因為澡還沒洗好，便請對方等她5分鐘。

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▲外送哥貼心提醒「外面下雨，小心淋雨」。（示意圖／記者李毓康攝）

沒想到外送哥不僅沒有因為要等待而生氣，還提醒她外面下雨不要淋濕，女網友也在訊息中幽默回覆，「沒事的，我都濕的」，並在文中大讚外送員的優質服務，「應該是個暖男，真的覺得半夜送餐好辛苦，懶人商機，確實造福了我們」。

貼文一出後，許多網友搞笑留言，「我如果是外送員，我不只會把食物載給你，還會把整個人都送你」、「我不是熊貓都想為妳送餐了」、「你說你都濕了，小哥當然等你啊」、「外送員看到最後一句，就算你住15樓，爬也要爬上去為妳送到府了」。但也有網友指出，「關鍵是，規定要等十分鐘，他等五分鐘就走的話無法扣款，而且你貨到付款阿」。